L’élimination de Lima et Tapia, la grande surprise des huitièmes de finale à Valladolid

24/06/2021 à 23:31 CEST

Pablo Lima et Agustín Tapia ont succombé à Maxi Sánchez et Lucho Capra par 6-3, 6-7 (5) et 6-7 (6) en lQuelle a été la grosse surprise du huitième du Master de Valladolid. De son côté, un autre candidat aux hauts niveaux comme Bela et Sanyo ont beaucoup souffert mais ils ont retracé Salva Oria et Alex Arroyo (3-6, 6-4 et 7-6 (9)).

Plus calme était le jour pour le numéro 1 Lebrón et Galán, qui ont avancé sans problème lors de l’atterrissage de Coelho et Lamperti (6-2, 6-3) et ils joueront contre Juan Martín Díaz et Pablo Lijó. Les couples Navarro / Di Nenno et Tello / Chingotto ont également gagné et rencontreront le match vedette de demain en quarts de finale. Dans l’équipe féminine, il n’y a pas eu de surprises.

Maxi Sánchez et Lucho Capra affronteront Miguel Yanguas et Iván Ramírez et Juani Mieres et Martín Piñeiro clôtureront le tour contre Bela et Sanyo.

Dans la case femelle il n’y a pas eu de surprise et les matchs de ce vendredi à la recherche des demi-finales seront les suivants : Ale Salazar / Gemma Triay contre Aranzazu Osoro / Victoria Iglesias, Virginia Riera / Patri Llaguno contre Lucía Sainz / Bea González ; les ‘Martas’ Ortega et Marrero devant Alba Galán et Maria Carmen Villalba et Delfi Brea / Tamara Icardo contre Ari Sánchez et Paula Josemaría.