L’élimination de Melanie C a rendu les fans furieux

Même si le dernier épisode de Dancing With the Stars était plein de fun grâce aux prises de vues des danseurs sur Grease, la soirée s’est tout de même terminée par une élimination. Après être arrivée dans les deux derniers pour la nuit, la chanteuse des Spice Girls Melanie C a été éliminée après que les juges ont choisi de sauver Olivia Jade Giannulli. Naturellement, les téléspectateurs avaient beaucoup à dire sur l’élimination de Mel C, d’autant plus qu’elle s’est faite au détriment du candidat le plus controversé de la saison.

Le panel était divisé en ce qui concerne l’élimination de cette semaine. Derek Hough a voté pour garder Giannulli, mais Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli voulaient garder Melanie. En tant que juge en chef, Len Goodman avait le dernier mot pour décider qui rentrait chez lui. Il a finalement décidé de garder Giannulli. Mel C rejoint une liste croissante de célébrités qui ont été éliminées de la saison 30 de la compétition ABC. DWTS a déjà dit au revoir à la star de Cobra Kai, Martin Kove, à la star de Bling Empire, Christine Chiu, à l’acteur Brian Austin Green et à l’ancien célibataire Matt James.

Après l’épisode, les fans de DWTS se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions sur le dernier épisode. Sur la base de leurs réponses, il est sûr de dire qu’ils ne sont pas heureux.

Honte!

Quels que soient les téléspectateurs qui ont décidé que Mel C devrait être dans les 2 derniers… #DWTS pic.twitter.com/SZrUNojynJ – Josiah Stuart (@JosiahNathan_) 19 octobre 2021

De nombreux fans sont furieux du fait que Giannulli soit resté dans la compétition. Mais, ils sont également déçus par les deux derniers résultats en général.

Frustré

Len, tu avais un travail. #DWTS pic.twitter.com/A8lLCBZU0C – Aisha (@Aishalove08) 19 octobre 2021

« Vous ne pouvez PAS me dire que mademoiselle Olivia était meilleure que THE FREAKIN SPORTY SPICE ! Legit tellement énervé #DWTS

@DancingABC », a écrit un fan frustré. « Vous êtes tous BLIND légitimes, Olivia doit quitter k BYE. Quel est l’intérêt de voter si les juges décident peu importe qui rentre à la maison ?!?! »

Priorités

Je suis vraiment fatigué et confus que le vote de Len compte pour environ 1 000 points. #DWTS pic.twitter.com/MWigrR2sco – toomuchtv (@PrettyLittleWTF) 19 octobre 2021

« Tout le monde est fâché que Len ait choisi Olivia plutôt que Mel C alors que la vraie question est de savoir pourquoi l’un ou l’autre était dans les deux derniers », a demandé un fan. « Cody mérite d’être renvoyé chez lui. Ce n’est tout simplement pas un très bon danseur. »

Aïe

combien tante becky a payé len pour sauver olivia ? #DWTS pic.twitter.com/GzdFzeZ9h3 – joie panne d’ivanjasmine (@kaulmaik) 19 octobre 2021

De nombreux téléspectateurs de DWTS ont fait la même blague à propos de Giannulli échappant à l’élimination. Ils aimeraient avoir un mot avec Lori Loughlin…

Semble familier?

Lol Olivia prend la place bien méritée de quelqu’un d’autre… déjà vu ? #DWTS – Anahi (@AnahiHR23) 19 octobre 2021

Cet utilisateur a comparé Giannulli échappant à l’élimination à tout le scandale des admissions à l’université. Je suppose qu’ils ne sont pas ravis qu’elle continue dans la compétition.

