L’élimination d’Olivia Jade Giannulli a ravi les fans

Danse avec les stars a éliminé non pas une, mais deux célébrités lundi soir. Pendant les quarts de finale, l’émission a dit au revoir à Olivia Jade Giannulli et Jimmie Allen. Naturellement, les événements sauvages de l’épisode ont amené de nombreux téléspectateurs à partager leurs réflexions sur le résultat, et en ce qui concerne Giannulli en particulier, les fans sont plus que ravis que la star controversée ait été éliminée.

Alors que tous les concurrents espéraient se qualifier pour les demi-finales, c’était la fin du parcours pour deux d’entre eux. L’animatrice Tyra Banks a d’abord annoncé que Giannulli était à la dernière place avec les votes des téléspectateurs et les scores de leurs juges, les éliminant immédiatement. Ensuite, il appartenait aux juges de décider lequel des couples des deux derniers serait renvoyé chez lui. Après avoir décidé entre la chanteuse country et l’acteur Melora Hardin, ils ont finalement décidé qu’Allen rentrerait chez lui.

Les fans de DWTS avaient beaucoup de réflexions sur la façon dont la nuit s’est déroulée. À en juger par leurs réponses, ils ne sont pas du tout tristes de l’élimination de Giannulli de la compétition.

Disparu!

Olivia est partie ! Merci ! #dwts – Lia (@TherealLiaHardy) 9 novembre 2021

Les fans n’étaient pas ravis que Giannulli ait été jeté sur DWTS en premier lieu. Il n’est donc pas surprenant qu’ils soient ravis qu’elle soit éliminée.

Heureux du résultat

Au revoir Olivier. Peut-être que tu vas essayer l’université maintenant… oh attends. #DWTS #DWTS30 pic.twitter.com/3xOmmqovzK – Jess (@dazzle715) 9 novembre 2021

Les téléspectateurs étaient particulièrement mécontents de l’adhésion de Giannulli au programme en raison de son lien avec le scandale des admissions à l’université. Le scandale, dans lequel ses parents Lori Loughlin Mossimo Giannulli ont payé 500 000 $ en pots-de-vin pour son admission à l’USC, les a tous deux envoyés en prison pour leur rôle dans l’incident.

Sac Mixte

J’ai découvert qu’Olivia avait été éliminée, mais Jimmie aussi, donc la série donne et repart vraiment #DWTS – ᑎᗩTmare On Elm Street 2: Freddy’s Revenge (@MooseMaries) 9 novembre 2021

Alors que les fans étaient ravis que Giannulli ait été éliminé, ils n’étaient pas aussi satisfaits de l’autre élimination qui a eu lieu. Ils voulaient clairement voir Allen se qualifier pour les demi-finales.

Je dis juste

Je suis tellement triste de voir Olivia rentrer à la maison. Elle était ma préférée. #DWTS – Melissa (@_mellysue) 9 novembre 2021

Alors que la majorité des fans semblaient enthousiasmés par l’élimination de Giannulli, il y en avait d’autres qui l’appréciaient pendant son passage dans la série. Ils ont même écrit qu’elle aurait dû se qualifier pour les demi-finales contre certains des autres concurrents.

‘Un cri de joie’

Vraiment laissé échapper un cri de joie quand Olivia Jade et Val ont quitté la scène. AU REVOIR #DWTS – Rob (@RealityRobbed2) 9 novembre 2021

« Ne pas être CETTE personne mais c’est très intéressant de voir comment Olivia a obtenu une place dans une université alors qu’elle était médiocre et inférieure sur le plan scolaire et maintenant elle vient de perdre sa place au profit de deux hommes et d’une fille qui sont des danseurs plus faibles », a supposé un téléspectateur. « Il est intéressant de voir comment le karma peut parfois boucler la boucle. »

Volé

Welp, je viens de perdre deux de mes favoris. Jimmie et Olivia se sont fait cambrioler ce soir. #DWTS – Cass Morris AVEN CYCLE (@CassRMorris) 9 novembre 2021

Un autre fan a résumé leurs sentiments mitigés sur l’élimination de Giannulli en écrivant: « Wow Olivia Jade est partie de #DWTS Elle faisait un excellent travail mais on s’attend à ce qu’elle ne soit pas une candidate populaire pour obtenir suffisamment de votes. Elle m’a impressionné parfois! »

Meilleur résultat

« Le couple tout en bas et qui part en ce moment est… Olivia et Val. » Les meilleurs mots que Tyra Banks ait jamais prononcés.#DWTS pic.twitter.com/s8aQqyG1FN – Gabe G (@TheRealGabeG) 9 novembre 2021

Malgré des scores élevés tout au long de la compétition, Giannulli ne rentrera pas chez lui avec le Mirrorball Trophy. Mais les fans ne sont pas trop tristes à ce sujet.

‘C’est stupide’

olivia était meilleure que littéralement tout le monde .. c’est stupide #DWTS – kt (@umkaatiee) 9 novembre 2021

Il n’y avait pas de célébrations partout. De nombreux fans pensaient que les talents de danseuse de Giannulli l’auraient aidée à se qualifier pour le tour suivant.

Content de

Tellement contente qu’Olivia soit partie ! #DWTS — ʟᴀᴜʀᴇɴ ʟᴜᴅᴅɪɴɢᴛᴏɴ 💋 (@SassyGayJo) 9 novembre 2021

Même si Giannulli a fait de son mieux, les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de partager leur enthousiasme face à la dernière tournure des événements. Comme l’a dit un fan, « Pas une nation entière célébrant l’élimination d’Olivia Hahahah. »

