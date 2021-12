L’élimination du narco-terrorisme devrait être l’une de nos principales priorités !

Cela a non seulement un impact négatif sur les ressources humaines, mais aussi des fractures à la fois les équilibres économiques et les infrastructures de santé. (Image représentative)

Par le Dr AP Maheshwari

Ce n’est pas seulement après avoir récemment regardé le film ‘Udta Punjab’ sur grand écran que l’on a ressenti le fléau du trafic de drogue menant à la violence et aux souffrances. On a déjà vu de nombreux autres films percutants et lu des livres également liés à la question. En fait, les pays agressifs ont souvent utilisé cette méthode contre leurs ennemis comme un outil pour neutraliser leur population. Cela a non seulement un impact négatif sur les ressources humaines, mais aussi des fractures à la fois les équilibres économiques et les infrastructures de santé.

Cela a également été responsable de l’émergence d’économies noires parallèles nourrissant des syndicats du crime colossaux qui englobent également la traite des êtres humains ainsi que la contrebande d’armes. Il devient également un vecteur pour le terrorisme sponsorisé en tant qu’outil de guerre par procuration. Il ne faut pas beaucoup de clairvoyance pour visualiser à quel point cela peut être drastique et désastreux pour la sécurité intérieure d’un pays. L’homme ordinaire est ramassé puis formé souvent comme kamikazes en les incitant d’abord à devenir des toxicomanes.

En fait, nous avons trouvé des exemples surprenants d’«armées d’opium» qui prospèrent grâce à l’opium pour leur donner un high et, par conséquent, se battent bien sans beaucoup de logistique vitale. Les armées chinoises et américaines sont souvent citées dans ce contexte. En fait, les mafias de la drogue influenceraient également les diktats politiques et économiques, en raison du pouvoir de l’argent et de l’influence qu’ils exercent.

Ceci, en un mot, nous amène au point que le narco-terrorisme ou le trafic de drogue n’est pas simplement un problème local mais mondial et intrinsèquement si puissant qu’il tire en fait parti des choix mondiaux des nations puissantes. Il va sans dire que des médicaments sont souvent nécessaires pour de nombreux médicaments qui protègent des vies humaines contre les maladies. Ainsi, leurs processus de culture, d’approvisionnement et de fabrication sont contrôlés. De même, leur utilisation à d’autres fins aussi. Tout écart est sévèrement puni. L’Inde a donc promulgué la loi de 1985 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, qui a été régulièrement mise à jour. Nous avons également un mécanisme de coordination entre les agences centrales et étatiques dans le cadre de notre structure fédérale. Une coordination interinstitutions constante est très importante.

Dimensions socio-comportementales

Avant de passer aux détails géographiques et quantitatifs, comprenons aussi les dimensions socio-comportementales. En Inde, historiquement, de petites doses d’opium ou de Bhang ont été autorisées dans le cadre de pratiques religieuses ou lors de festivités. Cependant, ces dispositions ont été progressivement durcies. Le résultat a été que les gens se sont tournés vers les drogues synthétiques qui sont bon marché mais beaucoup plus nocives. À tel point que certains associés de l’AIIMS, New Delhi, comme l’ont appris de manière fiable, ont fait mener une étude à cet égard et ont conclu que le système indien traditionnel pourrait en fait être autorisé, de peur que l’option synthétique la plus dommageable ne cause plus de tort. Il s’agit de faire un choix entre le mal et le pire. Ensuite, il existe des dangers supplémentaires de contracter le SIDA et d’autres maladies mortelles en raison de diverses indulgences sous l’influence de drogues.

Parcours

Selon les informations générales disponibles dans le domaine public, les routes de la drogue communément connues dans le contexte indien passent par le Triangle d’Or en passant par le Myanmar, le Bangladesh et Kolkata et via le Croissant d’Or en passant par l’Afghanistan et le Pakistan ; les deux touchant la base de Delhi, puis se déplaçant plus loin via l’axe Chennai-Sri Lanka ainsi que l’axe de Mumbai vers le Koweït, l’Europe occidentale, l’Afrique, l’Australie et le Canada. La route du Myanmar via les États du nord-est de l’Inde est également utilisée pour le trafic de drogues synthétiques. Le modus operandi est très varié, en fonction du terrain géo-humain. Tactiques de dissimulation à l’exploitation des brèches fluviales, intrusion dans la ligne de clôture à travers des tuyaux, utilisation de courriers humains et introduction de diverses tactiques personnalisées ou improvisées. Dernièrement, le largage de drones est devenu la nouvelle tendance. Au niveau mondial, le volume du trafic de drogue est approximativement estimé à plus de 600 milliards de dollars et concerne environ 190 millions de toxicomanes. Presque toutes les régions du monde sont touchées par ce fléau. On estime que l’Inde compte environ 15 millions d’utilisateurs avec des niveaux d’indulgence proportionnés. Une donnée publiée de 2019 indique la saisie de 3000 kg d’héroïne et de 4400 kg d’opium qui représentent cinq à huit pour cent du trafic total selon des estimations générales. Les chiffres sont approximatifs mais suffisants pour indiquer la gravité du problème. L’un des rapports de l’ONU a même affirmé qu’il avait augmenté de 30 % au cours de la dernière décennie. C’est également un sujet de discussion dans les cercles publics que le Pakistan injecte de la drogue dans les États de J&K, du Pendjab et du Rajasthan dans le cadre de son plan de match.

Par conséquent, il existe de solides arguments pour s’attaquer à la demande ainsi qu’à l’offre de cette menace imminente. Si nous devions adopter une approche systématique, nous pourrions facilement arriver à la matrice de solutions suivante qui peut être utile dans une large mesure-

Augmenter la sensibilisation parmi les gens.

Légaliser les options les moins nocives selon les résultats de la recherche.

Bouchez les fuites dans les réseaux de culture, d’approvisionnement et de fabrication.

Créez des groupes de travail multi-agences pour surveiller efficacement.

Limitez les flux financiers et gardez un « œil intelligent » sur de telles failles dans le système.

Il se passe beaucoup de choses sur le dark web. Par conséquent, une surveillance étroite du dark web pourrait également générer des entrées.

Sollicitez l’aide d’agences internationales.

Utilisez les services d’agences d’atténuation du terrorisme ou d’enquête pour relier les signes révélateurs, car le trafic de drogue est fortement lié au financement du terrorisme.

Concentrez-vous sur les principaux syndicats plutôt que sur les coursiers isolés locaux.

Réaliser une sonde inversée basée sur une ‘area-watch’ sur les néo riches dans les zones probables.

Traitez les toxicomanes avec compassion, non seulement pour les motiver à reprendre une vie normale, mais aussi pour aider à obtenir autant d’informations que possible pendant le processus.

Vérifiez les cultures illégales qui fleurissent généralement le long des zones frontalières ou dans les segments intérieurs sujets aux conflits.

Pour conclure, le narco-terrorisme doit être pris au sérieux car il ne crée pas seulement des ressources humaines flexibles pour les groupes terroristes ou les adversaires, mais finance également le terrorisme de manière importante pour nourrir l’ensemble de son écosystème. À long terme, cela va nuire à la qualité des ressources humaines du pays, déstabiliser les systèmes de santé et affaiblir la sécurité ainsi que le réseau économique. Par conséquent, une sensibilisation accrue à ces médicaments est nécessaire de manière constante et pas seulement lors des journées nationales ou internationales anti-drogue. Cela encourage non seulement la violence et la misère qui en résulte, mais sabote également tous nos efforts pour aller de l’avant !

(L’auteur est un ancien DG, Bureau of Police Research & Development et DG CRPF. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

