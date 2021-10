L’Elite 75t de Jabra offre ANC et un excellent son, et ils ne coûtent que 75 $

Vous devrez vous contenter d’une paire reconditionnée pour ce prix, cependant

Jabra n’est peut-être pas l’une des marques les plus célèbres du marché, mais elle propose certains des produits de pointe en matière d’appareils audio sans fil. L’Elite 75t est l’une de ses têtes haut de gamme et a récemment reçu une mise à jour, qui a apporté une suppression active du bruit aux unités existantes, leur permettant de rivaliser avec certaines des meilleures têtes du marché. Ils se vendent traditionnellement 150 $, mais vous pouvez les obtenir pour la moitié de leur PDSF, à condition que vous soyez prêt à acheter une paire remise à neuf.

L’Elite 75t est doté d’une résistance à la poussière et à l’eau IP55, du Bluetooth 5.0, d’un accès rapide à Google Assistant ou à Alexa et d’un égaliseur intégré à l’application. Ils sont remplis à l’aide d’un port USB-C et leur batterie dure environ 7,5 heures sur une seule charge, ce que le boîtier peut étendre à 28 heures. Plus important encore, ils sont livrés avec des algorithmes efficaces de réduction du bruit et du vent, vous garantissant de bénéficier de la meilleure expérience audio possible.

Pour les récupérer pour seulement 75 $, vous devrez vous contenter d’une paire reconditionnée. La société affirme que “le produit a été professionnellement remis en état de fonctionnement comme neuf. Il comprend tous les accessoires et a été soigneusement inspecté et nettoyé pour répondre aux spécifications”. Cependant, il ne sera pas expédié dans sa boîte d’origine et certaines unités pourraient présenter quelques rayures. Compte tenu de la remise impressionnante, cela pourrait valoir la peine de faire des compromis. Toutes les couleurs sont disponibles, à savoir : Noir, Or et Titane.

Acheter: eBay

Le TicWatch 3 Pro pourrait bientôt obtenir une mise à niveau Ultra

Mais il n’y a peut-être rien d’ultra à ce sujet

Lire la suite

A propos de l’auteur

Hagop Kavafian (716 articles publiés)



Hagop est un homme féru de technologie, qui aime aussi les voyages, le fitness, le vélo, la nourriture et les avions. Il est heptalingue et a vécu dans 5 pays différents, mais a décidé de s’installer à Paris pour le moment.

Plus de Hagop Kavafian