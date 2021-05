“ L’élite ” Brendan Rodgers “ pourrait gérer n’importe qui ”, insiste l’ancien défenseur de Leicester Danny Simpson alors que les Foxes envisagent un triomphe mémorable de la FA Cup sur Chelsea

Danny Simpson pense que le patron de Leicester, Brendan Rodgers, pourrait gérer n’importe quel club au monde.

Les Foxes s’affrontent samedi soir avec l’ancienne équipe de Rodgers, Chelsea à Wembley – qui est en direct sur talkSPORT – dans ce qui sera la première apparition finale du club en FA Cup en 52 ans.

Rodgers a fait un travail remarquable à Leicester

L’ancien vainqueur du titre de Premier League n’a travaillé avec Rodgers qu’au début de son règne des Foxes, avant d’être libéré par l’équipe de Premier League en 2019 après un passage de cinq ans.

Mais Simpson n’a que de l’admiration pour le “ manager d’élite ” Rodgers, qui, selon lui, est l’un des meilleurs du monde.

“Je n’ai été avec lui que pendant quatre ou cinq mois et même dans ce court laps de temps, j’ai beaucoup appris de lui en tant qu’entraîneur, manager et homme”, a déclaré l’arrière droit à talkSPORT Breakfast.

«J’aurais aimé avoir plus de temps à travailler avec lui. Je pense que c’est un des meilleurs managers d’élite.

«Les fans de Leicester ne voudront pas m’entendre dire cela, mais Leicester est en train de devenir un des quatre meilleurs clubs, sinon déjà, même si nous n’en parlons pas.

«Je pense qu’il peut gérer n’importe qui et c’est fantastique pour le club ce qu’il fait pour le club depuis quelques années.

Simpson est un grand admirateur de Rodgers, avec qui il n’a travaillé que pendant quelques mois au King Power

“S’il peut gagner une finale de coupe et consolider le top quatre, alors qui sait ce que l’avenir nous réserve.”

Simpson a également félicité Rodgers pour la manière dont il a traité plusieurs blessures de joueurs de la première équipe cette saison, alors que les Foxes tentaient de se qualifier pour la Ligue des champions.

Il a poursuivi: «Les gens oublient qu’il a eu beaucoup de blessures cette saison et il l’a si bien géré. Je ne pense pas que nous en ayons suffisamment parlé.

«James Justin et Harvey Barnes à gauche dont on parle de jouer pour l’Angleterre et il a si bien réussi.

«Ensuite, des gens comme Luke Thomas et [Timothy] Castagne arrive et remplit. Ricardo [Pereira] n’est pas revenu à ses hauteurs, [James] Maddison a eu ses blessures, nous devons donc en parler davantage, car c’est le travail que Brendan a fait.

Quant à savoir si Leicester devrait être considéré comme l’un des six meilleurs de la Premier League, Simpson a répondu: «Ils doivent l’être. Ils aimeront le fait qu’on ne leur parle pas et qu’ils puissent continuer leurs affaires, mais ils doivent l’être.

«Ils ont remporté la ligue il y a cinq ans, ils ont terminé cinquième la saison dernière, et il y a encore une chance de terminer troisième cette saison et de remporter une FA Cup.

«Cela frustre beaucoup de gens pourquoi ils ne sont pas considérés comme ça, surtout quand tout cela [European] Des trucs de Super League sortent.

«J’espère que les gens commenceront à prendre Leicester plus au sérieux après ce week-end, en particulier avec Brendan en tant que manager.»

Simpson pense également que Leicester appréciera l’étiquette “ outsider ” quand ils se heurteront à Chelsea en forme.

«Je pense que Brendan et les garçons seront heureux d’être des outsiders», a-t-il conclu.

«Les résultats de cette semaine ont fait sauter la course de la Ligue des champions.

«C’est une belle réussite de Leicester en se qualifiant pour la finale, mais il y a beaucoup de pression sur Chelsea pour gagner ce match. Obtenir une médaille en FA Cup serait si spécial. »