L’élite étroite de la BBC déchirée en lambeaux par Labour Leaver: “Reflect les gens ordinaires!” | UK | Nouvelles

Le journaliste et présentateur Andrew Marr fait face à une nouvelle enquête de «partialité» de la BBC sur les commentaires sur les funérailles du duc d’Édimbourg lors de son programme du dimanche matin. À la suite de la diffusion de l’émission le 18 avril, 234 plaintes ont été déposées après que le présentateur ait dit aux personnes non intéressées par les funérailles du prince Philip qu’elles avaient «tort». Les plaintes affirmaient qu’il y avait «un parti pris en faveur de la famille royale».

En parcourant les premières pages des journaux, Marr a déclaré à des millions de téléspectateurs: «Je dis à quiconque n’est pas intéressé par les funérailles d’hier, deux choses.

“D’abord, vous vous trompez. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir et beaucoup à apprendre.

“Et deuxièmement, évitez les journaux du dimanche.”

Cela vient après que la BBC a dû ouvrir un formulaire de plainte spécial axé sur les préoccupations des téléspectateurs concernant sa couverture de la mort de Philip.

Le radiodiffuseur a reçu un nombre record de 110000 plaintes concernant sa couverture le jour de la mort du prince Philip.

L’institution avait effacé les horaires et les avait remplacés par une couverture en miroir sur la mort royale sur BBC One, BBC Two et sa chaîne d’information ouverte 24h / 24.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le secrétaire général du congé de travail, Brendan Chilton, a défendu la couverture.

Le conseiller travailliste a déclaré: «La BBC avait tout à fait raison.

«Quoi que vous pensiez de la BBC, c’est le diffuseur national, il est donc de leur devoir d’en rendre compte.

«Après tout, il était le deuxième royal le plus âgé du Royaume-Uni.

«C’était aussi un royal européen.

“Donc c’était juste qu’ils aient observé cela.”

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si la BBC devait être améliorée, M. Chilton a critiqué l’institution pour ne pas avoir fait un travail assez bon pour représenter la nation.

JUST IN: Boris Johnson n’a pas réussi à faire une “ divergence décisive avec l’UE ”

Selon M. Chilton, les gens devraient également avoir la possibilité de ne pas payer les frais de licence et le gouvernement devrait explorer les «salaires vraiment élevés» que gagnent certains journalistes de la BBC.

Il a ajouté: “Il doit être examiné comme tout.”

Dans une autre interview avec Express.co.uk, Lord David Owen a fait écho aux commentaires de M. Chilton, affirmant que la BBC devait encore faire beaucoup de travail pour mettre fin au «biais inconscient» en faveur du Brexit et rendre le diffuseur plus représentatif de société.

Il a déclaré: «L’évolution, le mouvement constant de la BBC, vers la périphérie, avec plus de gens acquérant une expérience de toutes les différentes régions du Royaume-Uni.

“Et revenir au porte-parole central sur les grands programmes d’information comme Tonight et Breakfast Today et d’autres – avec cette expérience, ce serait une très, très bonne chose pour le Brexit et la BBC.

“En outre, ils devraient avoir des accents.

“Ils ne doivent pas nécessairement être des accents régionaux dramatiques, mais une sorte de ressenti.”