L’éloge de la princesse Charlene à l’égard de « l’incroyable » prince Harry: « Je dois mieux le connaître » | Royale | Nouvelles

Au cours de la dernière année, la bataille pour la santé de Charlene a fait les gros titres. La princesse a été « immobilisée » dans son Afrique du Sud natale pendant six mois avec une « urgence médicale » et, à son retour chez elle, a été admise dans un centre de traitement en dehors de Monaco. Le mois dernier, son mari, le prince Albert, a admis que Charlene souffrait d' »un épuisement profond, à la fois émotionnel et physique ».

Tout en restant timide sur les détails, Albert a ajouté : « Son retour s’est plutôt bien passé au cours des premières heures, puis il est devenu assez évident qu’elle n’allait pas bien.

« Elle était dépassée et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille. »

Le prince a ajouté, dans son interview au magazine People : « Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rendait vulnérable à d’autres maux potentiels. Un rhume ou la grippe ou, Dieu nous aide, Covid. »

Charlene s’est mariée dans la vie royale, après avoir représenté l’Afrique du Sud au relais 100 mètres quatre nages aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Elle a rencontré Albert la même année lors de la compétition de natation Mare Nostrum à Monte Carlo, Monaco et a finalement épousé le prince en juillet 2011.

Dans une interview accordée à Tatler en novembre 2010, des mois avant que Charlene ne devienne princesse de Monaco, elle a parlé de ses rencontres royales et des épreuves de la vie en principauté.

Elle ne tarit pas d’éloges sur Harry, qu’elle avait rencontré lors d’un match de polo cette année-là.

Charlene a déclaré : « J’ai rencontré Harry lors d’un match de polo en juillet.

« Bien sûr, j’ai été sujet à la jalousie, mais cela vient avec le territoire.

« Même si j’ai rencontré des gens formidables depuis que je vis à Monaco, je les considère tous comme des connaissances.

« Je n’ai que deux personnes que je considère comme des amis ici. »

Charlene vivait à Monaco depuis quatre ans au moment de l’interview, alors qu’elle n’avait pas non plus réussi à s’intégrer pleinement dans la vie royale près d’une décennie plus tard.

En 2019, Charlene a expliqué qu’elle avait souvent le mal du pays et qu’elle ne pouvait s’empêcher d’apparaître triste sur les photos.

La princesse de Monaco s’exprimait au cours d’une année difficile qui a vu son père subir une intervention chirurgicale en Afrique du Sud et deux de ses amis sont décédés en seulement 10 jours.

S’adressant au magazine sud-africain Huisgenoot, Charlene a déclaré : « Les gens disent très vite : ‘Oh, pourquoi ne sourit-elle pas sur les photos ?’

« Eh bien, parfois, il est très difficile de sourire.

« Ils ne savent pas ce qui se passe en arrière-plan. »

Elle a ajouté : « J’ai le privilège d’avoir cette vie, mais ma famille et mes amis en Afrique du Sud me manquent et je suis souvent triste parce que je ne peux pas toujours être là pour eux. »