L’éloge de Max Verstappen à Canelo lvarez

Max verstappen Oui Saul Canelo Allvarez ils sont sur la crête des vagues dans leurs sports respectifs. Tous deux ont clôturé l’année de la meilleure des manières et, pour célébrer, ils ont organisé ensemble une formidable fête pour dire au revoir à un grand 2021 et commencer 2022 de la meilleure des manières. Dans ce qui était l’un des croisements les plus inattendus de ces derniers temps, ils ont même profité de compliments occasionnels.

Bien que le rendez-vous était pour la fin de l’année, au fil des jours, plusieurs vidéos des célébrations continuent de voir le jour, avec des images inédites des athlètes. A cette occasion, on peut les voir en haut d’une scène, incitant les invités à passer un bon moment. À un moment donné, le pilote néerlandais a pris le micro et a dit quelques mots à son collègue.

Mad Max a regardé Canelo dans les yeux et lui a montré son admiration : « Tu vas être un monstre. » Puis, bien sûr, il est revenu pour inciter les personnes présentes à continuer de s’amuser. Et le Mexicain n’est pas resté. « Faisons la fête, salauds », lança-t-il pour que tout le monde profite de la fête.

Le moment drôle entre Max et Canelo

La grande fête de Canelo et Verstappen

Canelo a organisé une luxueuse fête pour recevoir Noël à laquelle toute sa famille et certains des membres de son entourage ont participé., qui étaient invités, ont enregistré quelques images de l’événement et partagé les vidéos sur leurs comptes Instagram.

Dans les images de la fête d’accueil de 2022, vous pouvez voir comment les bouteilles de champagne circulent et Luis Miguel joue en arrière-plan avec le volume qu’il donne. Bien qu’il n’ait pas téléchargé autant d’images sur son compte personnel, Fernanda Gómez, sa femme, a publié différentes vidéos et photos sur son compte Instagram qui ont fait sensation.

En plus d’un feu d’artifice et d’une décoration extravagante, vous pourrez entendre comment l’artiste préféré de Canelo interprète le célèbre tube La Media Vuelta et le boxeur danse avec passion. Même comme ça, la grande photo de la nuit était celle prise avec Max Verstappen. Le pilote de Formule 1, devenu champion fin 2021 avec l’équipe Red Bull, a été photographié souriant avec le boxeur mexicain et tout le monde a été surpris.

Le courrier le plus inattendu.

Dans les vidéos, vous pouvez les voir tous les deux chanter : « Parce que tu le veux ou non, je suis ton propriétaire. Je veux que tu fasses le tour du monde, et je veux que tu rencontres beaucoup de gens », l’une des strophes emblématiques de Luis Miguel chanson et la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux.

« La vérité est que ce fut une année spectaculaire sur le plan personnel. Avoir remporté les quatre titres est quelque chose de très spécial pour moi, et avoir épousé la femme que j’aime, c’est beaucoup mieux », avait commenté Canelo pour Hola Magazine. C’est qu’en plus du professionnel, le Mexicain avait aussi des raisons de célébrer personnellement: en mai, il a dit oui avec sa désormais épouse Fernanda Gómez.

