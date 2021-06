l’élu du golf qui fait l’histoire et qui vise le kung-fu

Nouvelles connexes

D’une grande façon. Alors ça s’est terminé Jon Rahm sa performance dans le US Open 2021 ce qui lui a servi à clôturer de manière merveilleuse ce qui, quelques minutes plus tard, serait le premier « Major » de sa carrière professionnelle. A 26 ans, ce devrait être le début d’une longue liste, même si pour l’instant, celle de Fût Il a déjà fait sa marque dans l’histoire du golf espagnol, remportant là où un joueur national n’a jamais fait auparavant.

Avec deux birdies sur les trous 17 et 18, il a terminé la montée de Rahm vers le succès dans ses dernières minutes sur le green de Pins Torrey. Personne n’avait réussi à terminer l’US Open comme ça depuis qu’il l’a fait Tom Watson en 1984. Une finale légendaire pour boucler la boucle avec un tournoi qui a été magique et qui a écrit la première page de sa carrière légendaire. Ou la seconde, puisque Rahm a déjà touché le ciel après avoir atteint le numéro 1 au classement mondial et l’a redonné au golf espagnol 31 ans plus tard.

Cinq ans de magie

Son triomphe à l’US Open est déjà l’un des moments sportifs de l’année en raison de la manière brillante dont Rahm a clôturé son concours. Avec deux tirs sublimes dans les deux trous les plus compliqués, ceux du moment de vérité, Jon a réussi à se poser en leader du tournoi et à transférer toute la pression sur un Louis Oosthuizen qui a succombé à la puissance du joueur de Barrica.

Cette victoire a également permis à Rahm de boucler un cercle historique avec ce tournoi qui aura toujours une saveur particulière. Ce cycle a duré 5 ans, une période magique, spirituelle, presque surnaturelle de cinq ans qui a commencé en 2016, alors qu’un jeune Rahm n’était même pas encore un professionnel.

C’est précisément là, dans le tournoi américain, que Jon Rahm a disputé sa dernière compétition en tant que joueur amateur avant de se tourner vers le professionnalisme. Là, il a terminé comme le meilleur golfeur de sa catégorie, une semaine plus tard pour faire partie du circuit professionnel et juste un mois plus tard, il obtient sa carte du Tournée de la PGA. Aujourd’hui, cinq ans après ces expériences, Jon a ajouté son premier “Major” dans l’un des domaines qui l’a vu grandir et qui restera à jamais gravé dans sa mémoire malgré le fait que sa carrière, à 26 ans, vient à peine de se terminer. .

Une manière différente

Depuis sa création et depuis son émergence sur la scène golfique internationale, Jon a toujours été victime des comparaisons récurrentes qui sont toujours faites avec les jeunes talents. Le nom de Rahm a toujours été lié à celui du mythique Severiano Ballesteros, il a donc été pratiquement impossible de ne pas considérer sa figure comme celle de son grand successeur.

Pourtant, celui de Barrica a toujours voulu se démarquer de ces comparaisons pour écrire son propre héritage et son propre chemin, l’histoire de Jon Rahm. Ainsi, son destin lui a réservé un parcours différent de celui des autres grands du golf espagnol. Gagner l’US Open le place à l’avant-garde de ce sport sur le territoire national, puisque personne n’avait réussi à soulever le titre auparavant. Malgré tout, cela n’a pas empêché Rahm de se souvenir du grand ‘Seve’ dès qu’il a été champion.

Severiano Ballesteros à la Ryder Cup 1989. Bob Martin .

C’est le neuvième tournoi majeur du golf espagnol et le premier depuis l’US Open après plus de 40 tentatives. Il lui appartient également de continuer à écrire cette histoire particulière à sa convenance s’il parvient à remporter la victoire également dans le PGA, l’autre ‘Major’ qui manque au golf espagnol. Un héritage avec son cachet propre et différent que le destin a voulu et qui n’a de comparaison possible avec aucun autre.

Un artiste multidisciplinaire

Jon Rahm est l’un des grands du sport espagnol, l’une des plus grandes références internationales et l’un des candidats les plus importants, par exemple, pour accrocher une médaille dans le Jeux Olympiques de Tokyo. Après cette victoire, Rahm arrive jeté au grand rendez-vous de l’année en Japon où il sera l’une des stars à suivre.

Cependant, il fut un temps où la vie de Rahm ne se limitait pas au golf, même s’il a toujours été lié à ce sport. Jon est né le 10 novembre 1994 à Barrica, Vizcaya, et à l’âge de 10 ans, il a déjà eu son premier contact avec le monde du golf. C’était dans le Club sportif de Martiartu, avant de sauter le pas Golf de Larrabea.

Cependant, il fut un temps où la vie de Rahm ne consistait pas seulement à transporter ses clubs de trou en trou. C’est dans sa plus tendre enfance, où, inspiré par son amour du sport, il devient un artiste multidisciplinaire. Le Rahm qui il y a quelques heures criait de libération et de bonheur sur Torrey Pines a fait ses petits premiers pas dans le football, dans les pelles et, surtout, dans le kung-fu.

Jon Rahm, effondré après un succès USA TODAY / .

Désormais, devenu une star du golf, il est curieux et même amusant de voir comment la vie choisit les destins de chacun. Dans le cas de ‘Lion de Barrika’, son parcours aurait pu être défini pour finir par être professionnel d’un des arts martiaux d’origine chinoise comme le kung-fu. Mais ce n’était pas comme ça et maintenant tout le monde l’admire pour sa virtuosité avec laquelle il exécute ses coups.

‘Choisi’ par la Fédération

Rahm a fait un bond sur les écrans et les couvertures du monde entier après une victoire historique à l’US Open. Cependant, comme beaucoup de grands athlètes, il a connu des débuts assez difficiles. Malgré tout, il a toujours été « l’élu » et le « protégé » d’un Fédération qu’il voyait en lui un talent qui pouvait vraiment aller loin.

Après avoir fait ses premiers pas dans le monde du golf et de l’entraînement au Larrabea Golf Club, Rahm remporte rapidement ses premiers succès, qui font de lui le centre d’attention des grands experts. Par conséquent, dans le Fédération royale espagnole de golf Ils l’ont rapidement lié en l’incluant dans toutes leurs compétitions pour diriger et façonner sa croissance sportive. Sa présence dans les équipes nationales est devenue une constante et a ainsi commencé à orienter sa vie, de plus en plus proche du professionnalisme.

Jon Rahm, concentré avant un coup d’Etat USA TODAY / .

En 2012, il y a eu un moment clé dans sa formation qui a fini de polir un diamant qui bat déjà des records dans le golf professionnel. A cette époque, il a reçu une offre importante d’une bourse importante, celle du Université de l’État d’Arizona, où il a rejoint l’un de ses grands mentors, tim mickelson. Le frère du mythique Phil Mickelson a joué un rôle énorme dans la vie de Rahm après être passé de son entraîneur universitaire à celui de son propre agent.

Jon s’est endurci dans ses premiers mois en dehors de l’Espagne et de sa maison et a surmonté ses premiers problèmes d’adaptation dans un pays dont il ne connaissait ni la langue ni la culture. Malgré tout, il a clôturé son parcours universitaire avec un record à la hauteur des meilleurs de l’histoire et de numéro 1 mondial, poste qu’il a occupé pendant plus de 60 semaines avant d’entamer son cycle mystique à l’US Open. Cinq ans après cette fin, Jon Rahm a commencé sa légende.

