Lemaheiu et Gallo commettent des erreurs en une manche

Les joueurs de la Yankees de New York DJ Lemaheiu et Joey gallo ils se sont engagés erreurs effrayant dans la même manche le jour de la MLB.

Le match de dimanche a opposé les Yankees de New York et les Red Sox de Boston, où deux joueurs des Mules ont commis des erreurs inacceptables dans la même manche.

En fin de septième manche, les parts étaient à égalité 2-2, il y avait un coureur au deuxième but pour l’équipe locale avec deux retraits au tableau.

Le frappeur des Red Sox a fait une faute du troisième but et DJ Lemaheiu a mal jugé le ballon, où il n’a pas pu l’attraper alors qu’il atterrissait à côté de lui.

Tous les yeux étaient rivés sur le joueur de troisième but et le public était ravi de la bévue idiote du joueur apprécié des Mules.

Le même frappeur qui a été ramené à la vie par le joueur de troisième but avec son erreur, a frappé un ballon au champ gauche et d’une manière incroyable, Joey Gallo a foiré le ballon, ratant son attrapé et il est tombé au sol, provoquant le coureur de la balle, le deuxième marquera le point, mais le frappeur coureur était retiré au deuxième but.

Les deux erreurs de DJ Lemaheiu et Joey Gallo ont fait monter le red-legged 3-2, mais elles ont donné une image terrible de la défense des Yankees, qui ces jours-ci ont joué un bon ballon, mais s’est retrouvé dans un gros nid-de-poule. défensive, dont ils chercheront à mieux jouer à l’avenir.

La vidéo avec l’erreur de DJ Lemaheiu :

Cela pourrait finir par être une erreur TRÈS coûteuse par DJ. La manche se serait terminée pic.twitter.com/1nzAhzEw8e – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 27 septembre 2021

La vidéo avec l’erreur de Joey Gallo :

Incroyable. Deux balles lâchées d’affilée. Meneur des Red Sox pic.twitter.com/aIP5QRsY5X – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 27 septembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada