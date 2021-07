Lemaire fait équipe avec l’artiste chinois Lin Yan au DSM Beijing – WWD

PARIS – Lemaire s’est associé à l’artiste chinois Lin Yan pour une installation à l’avant-poste du marché de la rue Dover à Pékin.

L’installation “Lin Yan – Lemaire: Beijing Gateway”, dévoilée le 2 juillet, sera en place jusqu’au 12 août dans l’espace éléphant du magasin – qui présente une sculpture géante en papier mâché d’un pachyderme.

« Nous adorons ce type de projet car c’est l’opportunité de demander aux gens de proposer leur vision de la marque », a déclaré Sarah-Linh Tran, co-designer de Lemaire, dans une interview accordée à WWD au siège parisien de la marque.

L’artiste est réputé pour créer des sculptures et des empreintes d’éléments architecturaux à partir de couches de papier de riz. “Elle a construit une sorte de maison légère autour de l’éléphant qui respecte les couleurs et les textures de l’éléphant pour mettre en valeur une sélection de silhouettes suspendues”, a expliqué Tran. Elle et son partenaire Christophe Lemaire ont vu des parallèles entre la façon dont Yan façonne le papier et la façon dont ils pensent les vêtements, comme une maison légère ou un abri avec plusieurs couches.

« Le travail de Lin Yan est très intéressant, elle a beaucoup voyagé, elle a étudié aux Beaux-Arts de Paris », dit-elle. “Elle a créé de nombreuses empreintes de portes et d’éléments architecturaux à Pékin lorsque la ville détruisait de nombreux bâtiments anciens, elle a donc gelé la mémoire de certains éléments.”

L’installation présente certains de ces éléments architecturaux – trois portes et fenêtres – dans différentes nuances de blanc et un noir fumé qui font écho à l’une des pièces clés de la collection d’automne de Lemaire, avec un imprimé marbré. Les œuvres sont entrecoupées de cinq looks complets de Lemaire ainsi que d’accessoires de la collection pour l’affichage.

« La création est aussi un processus de communication avec la matière. Quand je tiens le papier traditionnel chinois fait à la main…, c’est aussi confortable et agréable que de porter un vêtement qui exprimerait parfaitement ma personnalité », a déclaré Lin Yan.

Lemaire et Tran présentent régulièrement le travail d’artistes dans leurs créations – leur collection printemps 2022 comprend une capsule présentant des imprimés de paysages de Joseph Yoakum, et d’autres ont incorporé le travail d’artistes comme Martin Ramírez et Carlos Peñafiel – et collaborent avec des créateurs de différentes sphères pour leurs installations de vente au détail.

L’année dernière, ils ont travaillé avec Kobayashi-san, basé à Tokyo, sur une installation au Dover Street Market dans le quartier de Ginza à Tokyo. Leur pop-up de Tokyo qui a ouvert l’année dernière est le fruit d’une collaboration avec le collectif SKWAT, composé du cabinet d’architecture Daikei Mills et de la librairie Twelvebooks, et présente des présentoirs en bois créés selon la technique de construction traditionnelle Kigumi.

Initialement prévu pour une seule saison, le magasin de Tokyo – le seul stand-alone de Lemaire en dehors de Paris – restera ouvert jusqu’au printemps prochain au moins. « Cela fonctionne bien et nous permet de mieux comprendre notre clientèle japonaise », a déclaré Tran.

Quant à la Chine, c’est aussi un marché en croissance pour Lemaire. Le label y compte 25 portes, dont Dover Street Market et Lane Crawford.