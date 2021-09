Lemar est blessé et perd les trois prochains matchs en raison d’une blessure

16/09/2021 à 17h01 CEST

Paula B. Navarro

Les débuts de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions ont commencé par de mauvaises nouvelles, car Simeone est à court de Thomas Lemar, qui a été blessé.

Ce qui s’est passé la saison dernière au Camp Nou se répète, l’entraîneur argentin perd une de ses pièces fondamentales pour les prochains matches, le Français ayant dû abandonner le match contre Porto pour quelques désagréments qui ont fini par confirmer une blessure.

Les Français ont débuté lors du premier match des rojiblancos en Ligue des champions, mais ont finalement dû finir par être remplacé à la minute 36 par De Paul avant que la pause ne vienne. L’Atlético a rapporté ce mercredi que après avoir effectué un test complet ce matin à la Clínica Universidad de Navarra, il a été confirmé que Lemar souffrez d’une maladie musculaire sans signe de déchirure. C’est un blessure musculaire cela laisse Cholo sans l’un de ses joueurs qui a le mieux commencé la Ligue.

Au détriment de l’évolution on verra si le joueur mettra plus ou moins pour revenir sur le terrain de jeu, mais tout indique qu’il manquera les trois prochains matchs : Athletic, Getafe et Alavés, à une baisse de 10 jours est estimée. L’objectif principal des rojiblancos est que les Français Je suis arrivé aux rencontres contre Milan et le Barça, les matchs les plus importants de ce début de saison. Et pour l’obtenir à l’international effectuer des travaux individuels de physiothérapie et de rééducation dans les jours à venir.