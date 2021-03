L’emballage de sandwich est resté coincé dans le conduit de frein d’Alonso

L’équipe Alpine de Fernando Alonso, appartenant à Renault, a blâmé un emballage sandwich abandonné pour avoir détruit dimanche la course de retour du double champion du monde de Formule 1 à Bahreïn.

L’Espagnol a abandonné sa première course depuis 2018 après la surchauffe des freins arrière de la voiture.

« Après le deuxième arrêt, un papier sandwich s’est coincé à l’intérieur du conduit de frein arrière de la voiture de Fernando, ce qui a conduit à des températures élevées et a endommagé le système de freinage », a déclaré le directeur exécutif de l’équipe Marcin Budkowski.

«Nous l’avons donc mis à la retraite pour des raisons de sécurité.»

Alonso s’était qualifié neuvième pour la course à Sakhir mais s’est retiré au 32e tour.

«Le départ a été amusant, nous avons gagné des places et j’ai eu des batailles agréables avec de vieux collègues. Cependant, il était décevant de ne pas voir le drapeau à damier à la fin », a déclaré le joueur de 39 ans.

L’ouverture de la saison de dimanche avait des fans présents après que les organisateurs aient mis des billets à la disposition des personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 ou qui s’étaient rétablies du virus. La plupart des Grands Prix de l’année dernière se sont déroulés à huis clos.

« C’est la première fois que nous voyons des fans depuis longtemps et c’est tellement bon de voir des gens ici et tout le monde garder leurs distances et rester en sécurité », a déclaré Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, après avoir remporté la course pour Mercedes.