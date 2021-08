L’embauche d’Apple a considérablement augmenté au cours de la dernière année, l’accent étant mis sur la vente au détail

Un nouveau rapport indique que l’embauche d’Apple a considérablement augmenté au cours de la dernière année.

Selon GlobalData, Apple a intensifié ses embauches massives, en mettant l’accent sur le personnel de vente au détail et également sur le développement de produits pour la maison intelligente. GD écrit :

Selon une étude de GlobalData, Apple a intensifié ses recrutements au cours des derniers mois pour renforcer considérablement le personnel de ses magasins de détail et développer de nouveaux produits. La base de données Job Analytics de la principale société de données et d’analyse révèle que les offres d’emploi d’Apple ont augmenté de 78% en juillet 2021, par rapport à juillet 2020, et plus de 370 de ces offres sont liées à « Apple Retail ». Fait intéressant, Apple a également augmenté les offres d’emploi faisant référence à de « nouveaux produits », passant de 130 offres d’emploi en mars 2021 à plus de 270 offres d’emploi en juillet 2021.

Anisha Bhatia, analyste principale pour les services aux consommateurs, les plates-formes et les appareils chez GlobalData, a déclaré qu’Apple augmente sa part de marché là où il étend sa présence dans le commerce de détail et que le magasin Apple est un symbole de statut dans les communautés. Au-delà de la vente au détail, Apple investit également dans la création de nouveaux produits pour les « services à domicile », d’Ajay Thalluri, analyste des fondamentaux commerciaux chez GlobalData :

“Apple crée de nouveaux produits dans diverses divisions, notamment pour la nouvelle équipe ‘Home Services’ qui cherche à innover et à créer de nouveaux services en utilisant des technologies émergentes pour le marché domestique via du matériel, des logiciels et des services. La société a récemment annoncé un poste pour un « chef de produit, services à domicile », pour lequel l’annonce a été notée, le candidat doit avoir une expérience de travail directe avec des acteurs clés de l’écosystème, notamment des fournisseurs de services à domicile, des constructeurs et des fournisseurs de technologie. »

Le rapport note qu’Apple continue d’élargir son portefeuille de produits et de services pour compléter des produits tels que l’iPhone 12 et le prochain iPhone 13 d’Apple, qui devrait être le meilleur iPhone de l’entreprise à ce jour. Le rapport note qu’Apple organise également des initiatives d’embauche dans les collèges et les universités, à la recherche de personnel temporaire pour ses magasins de détail.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.