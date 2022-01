L’embauche indépendamment de l’emplacement augmentera en 2022 : rapport

L’année 2022 sera également marquée par des embauches indépendantes de l’emplacement avec une augmentation de la demande d’embauche dans les villes de niveau 2 au cours des prochains mois.

L’adoption accrue de la technologie stimulera la demande de talents dans les rôles d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML), les investissements dans les domaines de l’IA et du ML en Inde devant continuer à croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,49 % jusqu’en 2023, selon un rapport.

L’année 2022 sera également marquée par des embauches indépendantes de l’emplacement avec une augmentation de la demande d’embauche dans les villes de niveau 2 au cours des prochains mois. Avec un certain nombre d’employés préférant travailler à distance et rester dans leur ville natale, les organisations envisagent d’installer des bureaux plus petits dans des villes de niveau 2 ou d’utiliser des espaces de co-working pour fournir aux employés de meilleures ressources et un meilleur accès à la technologie, selon les conclusions du monstre du portail de l’emploi. .com — une entreprise Quess.

Les rôles dans l’apprentissage et le développement, les voyages, l’analyse des consommateurs et la formation de prospects connaîtront une augmentation de la demande, les entreprises cherchant à améliorer l’engagement des clients. De plus en plus, les organisations adoptent des chatbots, qui devraient renforcer environ 45 % des services de support client des organisations d’ici 2022.

Les rôles d’analyse de Big Data connaîtront également une énorme demande en 2022, car 96% des entreprises envisagent ou envisagent d’embaucher du personnel possédant les compétences pertinentes pour occuper les futurs rôles liés à l’analyse de Big Data en 2022. Science des données, cloud computing et apprentissage automatique rôles ont conquis la majeure partie du marché du recrutement en ligne.

L’un des principaux bénéficiaires de l’essor technologique a été le secteur des technologies financières, qui devrait devenir le troisième plus grand marché au monde d’ici 2025, selon le rapport de monster.com, citant des estimations de l’industrie. « L’avenir offre des opportunités accrues de numérisation et d’adoption numérique dans l’ensemble du secteur, avec des perspectives positives pour la demande de talents dans le secteur », a-t-il déclaré.

L’industrie informatique indienne, qui a continué à embaucher tout au long de la pandémie, affichera des tendances similaires en 2022. «Il est encourageant de noter que l’industrie informatique devrait croître de 7 % au cours de l’année en cours, et ajout d’employés d’environ 4 50 000 au cours de la seconde moitié de l’exercice 22 », indique le rapport.

Les compétences numériques continueront d’être demandées et les expansions technologiques rapides du BFSI et des crypto-monnaies augmenteront encore les besoins de celles-ci. Les principales compétences recherchées par les organisations sont la science des données, le cloud computing, l’intelligence artificielle, la blockchain et l’apprentissage automatique.

Outre les rôles technologiques, qui recoupent les secteurs verticaux, 2022 verra une augmentation de la demande de professionnels de la vente. Le besoin devrait concerner des secteurs tels que la fintech, la vente au détail, le commerce électronique et le commerce social.

Sekhar Garisa, PDG de monster.com, a déclaré : « Nous sommes optimistes quant à l’idée d’ouvrir la voie à de meilleures opportunités d’emploi en 2022. L’avenir du travail est hybride et indépendant de l’emplacement, avec des initiatives de compétences accrues entreprises par les employeurs et les employés. En outre, les principales industries technologiques telles que l’informatique, la FinTech, le BFSI et la cryptographie continueront de prospérer avec des pics de demande de talents. Il est également intéressant de noter que la flexibilité des employés serait essentielle pour retenir les talents à l’avenir, et le Great Shuffle est un renforcement de la façon dont l’énorme demande sur le marché du travail ouvre la porte aux employés pour choisir la carrière de leur choix.

