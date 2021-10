L’emblématique Chatter Telephone de Fisher-Price passe désormais de vrais appels téléphoniques

L’iPhone 4 d’Apple est souvent présenté comme le summum de la conception des téléphones, mais qu’en est-il du téléphone Fisher-Price Chatter ? Avec ses caractéristiques conviviales (un grand smiley peint sur le devant) et son design mobile (grâce à ses quatre roues), le téléphone Chatter a longtemps été le gadget de choix parmi les plus exigeants et les moins de 4 ans. Cette semaine, pour célébrer le 60e anniversaire de l’appareil, Fisher-Price nous a encore une fois époustouflé par son courage et son innovation : le téléphone Chatter passe et reçoit désormais des appels téléphoniques.

La nouvelle édition Bluetooth du téléphone Fisher-Price Chatter est, certes, un accessoire plutôt qu’un appareil mobile à part entière. Il se connecte à votre téléphone Android ou iOS via Bluetooth et, selon Gizmodo, vous pouvez réellement composer des numéros à l’aide du cadran rotatif en plastique et répondre et raccrocher en soulevant et en replaçant le combiné sur le socle. Il y a même une fonction haut-parleur, lorsque vous prenez cette conférence très importante pour essayer de déterminer qui a pris votre nez.

Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles cependant. Assez décevant, le gadget à 60 $ se charge via le microUSB extrêmement obsolète, mais je suppose que c’est un choix rétrograde approprié. Le téléphone est disponible en précommande exclusivement chez Best Buy, bien qu’il ne soit pas clair quand il sera expédié. Vous pouvez au moins être assuré que les fournitures ne seront pas affectées par la pénurie de puces, et nous nous attendons à ce que plus de quelques ménages ornent leurs bureaux à domicile avec l’une de ces beautés à Noël.