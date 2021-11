L’emblématique Staples Center de LA sera renommé en Crypto.com Arena

L’arène du Staples Center de Los Angeles sera renommée Crypto.com Arena le jour de Noël, selon un communiqué de presse.

L’échange crypto basé à Singapour a acheté les droits de dénomination à AEG pendant 20 ans, pour 700 millions de dollars, a rapporté le LA Times, citant des sources proches du dossier. Le chiffre de 700 millions de dollars en fait l’un des plus gros contrats de dénomination de l’histoire du sport, selon le journal. L’arène polyvalente dévoilera la nouvelle image de marque le 25 décembre, lorsque les Lakers de Los Angeles accueilleront les Brooklyn Nets. Toutes les enseignes externes du Staples Center seront renommées d’ici juin 2022.Crypto.com sera également un partenaire officiel des Los Angeles Lakers et des LA Kings en vertu de l’accord.AEG est la société de sport et de divertissement qui possède et exploite le Staples Center, ainsi que d’autres grandes salles de sport et de musique comme The O2 à Londres et Mercedes Platz à Berlin.

