L’émetteur de crypto-monnaie INX inscrit à la SEC clôturera son introduction en bourse en avril

INX Limited, une plate-forme basée à Gibraltar pour le trading de titres et de crypto-monnaies, se prépare à terminer prochainement son introduction en bourse.

Selon une annonce de lundi, le 22 avril sera le dernier jour de l’introduction en bourse d’INX car la société s’attend à avoir listé son jeton sur au moins une plate-forme de trading publique d’ici la fin mai 2021. INX prévoit de lancer la plate-forme de trading INX Digital peu de temps après l’introduction en bourse prend fin, a déclaré la société.

INX a lancé l’introduction en bourse en août 2020, prévoyant de lever jusqu’à 117 millions de dollars dans une offre de jetons de sécurité approuvée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le PDG d’INX, Shy Datika, a déclaré que la société «a assuré sa position de première à exécuter une introduction en bourse de sécurité numérique enregistrée auprès de la SEC pour les investisseurs particuliers et institutionnels».

INX n’a ​​pas précisé combien la société a levé jusqu’à présent avec son introduction en bourse. La société n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, INX prévoyait initialement de terminer l’introduction en bourse d’ici la fin de 2020, après avoir levé un total de 10 millions de dollars fin octobre.

Dans le cadre de son introduction en bourse, la société a accepté les paiements dans les principales crypto-monnaies, telles que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), ainsi que dans le stablecoin USD Coin (USDC). Lorsque INX a introduit l’option de paiement crypté en septembre 2020, Bitcoin et Ether se négociaient respectivement à environ 10500 $ et 380 $. Les deux crypto-monnaies ont connu une croissance massive au milieu d’un rallye majeur sur les marchés de la cryptographie, en hausse de plus de 500% depuis septembre, se négociant respectivement à 58577 $ et 2099 $ au moment de la rédaction de cet article.

INX termine son introduction en bourse en tant que principal échange de crypto-monnaie américain Coinbase se prépare à entrer en bourse avec une cotation directe des actions sur le Nasdaq Global Select Market. La société prévoit de lancer ses actions ordinaires de catégorie A sous le symbole «COIN» le 14 avril.