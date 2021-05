La première d’Igor StravinskyLe Sacre du Printemps (Le Sacre du Printemps) est peut-être le scandale le plus notoire de l’histoire de la musique. Le ballet a été interprété pour la première fois par les Ballets russes de Diaghilev au Théâtre des Champs-Élysées à Paris le 29 mai 1913 et a provoqué une émeute. Le public était si indigné par la partition d’avant-garde de Stravinsky et la chorégraphie de Nijinsky, que beaucoup de gens ont pensé que cela ressemblait à l’œuvre d’un fou.

Écoutez notre enregistrement recommandé du Sacre du printemps de Stravinsky (Le Sacre du Printemps), interprété par le Los Angeles Philharmonic sous la direction d’Esa-Pekka Salonen, sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir ce qui s’est passé lors de la première notoire.

L’émeute à la première du Sacre du printemps de Stravinsky

Contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas seulement le choc d’entendre la musique et la chorégraphie qui ont provoqué l’émeute lors de la première de The Rite of Spring. A cette époque, un public de ballet parisien typique se composait de deux groupes divers: le décor riche et à la mode, qui s’attendrait à voir un spectacle traditionnel avec de la belle musique, et un groupe «bohème» avide de nouveauté. Le chef d’orchestre Pierre Monteux a cru que les ennuis ont commencé lorsque ces deux groupes, les pro et les con factions, ont commencé à s’attaquer, et l’orchestre: «Tout ce qui était disponible était jeté dans notre direction, mais nous avons continué à jouer.

«Le travail d’un fou… pure cacophonie»

À la fin de la première partie du ballet, la police était déjà arrivée et une quarantaine de personnes avaient été arrêtées. À travers toutes les perturbations, la représentation a continué sans interruption. Les troubles ont considérablement reculé au cours de la deuxième partie et à la fin, il y a eu plusieurs appels de rideau. «L’œuvre d’un fou… pure cacophonie», écrit le compositeur Puccini.

Dans son autobiographie, Stravinsky écrit que le rire dérisoire qui a accueilli les premières mesures de l’Introduction au Sacre du printemps lors de la première l’a dégoûté, et qu’il a quitté l’auditorium pour regarder le reste de la performance depuis les coulisses de la scène.

Stravinsky était un jeune compositeur pratiquement inconnu lorsque Diaghilev le recruta pour créer des œuvres pour les Ballets russes. Le Sacre du printemps était le troisième projet de Stravinsky pour les Ballets russes après L’Oiseau de feu (1910) et Petrushka (1911). L’idée de l’œuvre est venue à Stravinsky en 1910 alors qu’il composait L’Oiseau de feu, mais il a mis de côté le projet pendant un an pour écrire Petrushka, avant de se plonger dans Le Sacre du printemps à l’été 1911.

«Je n’ai été guidé par aucun système dans Le Sacre du Printemps»

L’inspiration de Stravinsky était toujours la tradition folklorique russe – après divers rituels primitifs célébrant l’avènement du printemps, une jeune fille est choisie comme victime sacrificielle et se danse jusqu’à la mort. Musicalement, sa partition avant-gardiste pour Le Sacre du printemps contredit toutes les règles. La partition contient de nombreuses caractéristiques nouvelles pour son époque, y compris des expériences de tonalité, de mètre, de rythme, de tension et de dissonance, c’est-à-dire des combinaisons de notes qui n’ont pas de sens harmonique normal. Les sons sont souvent délibérément durs, dès l’ouverture de la mélodie folklorique lituanienne, et la musique est rythmiquement complexe d’une manière totalement sans précédent. À un niveau plus profond, la musique nie ce qui, pour la plupart des gens, lui donne un sens: l’expression des sentiments humains. Comme l’a dit Stravinsky, «Il n’y a tout simplement pas de régions pour l’introspection dans Le Sacre du printemps».

«Je n’ai été guidé par aucun système du Sacre du Printemps», écrivait Igor Stravinsky en 1961. «Je n’avais que mon oreille pour m’aider; J’ai entendu et j’ai écrit ce que j’ai entendu. Je suis le vaisseau par lequel est passé Le Sacre.

Ensuite, il y a eu la danse chorégraphiée par Nijinsky qui, selon certains observateurs, a vraiment choqué le public lors de la première de The Rite of Spring. Stravinsky a décrit les danseurs comme une rangée de «Lolitas aux genoux et aux longues tresses sautant de haut en bas» qui sursautaient plutôt que dansaient. Leurs pas lourds étaient un monde loin du ballet élégant traditionnel.

Un an plus tard, lorsque la partition a été jouée à Paris comme pièce de concert pour la première fois, Stravinsky a été porté sur les épaules de ses fans en triomphe et il y a eu d’énormes ovations. Bien que conçu comme une œuvre pour les commentateurs de scène, les commentateurs conviennent largement que Le Sacre du printemps a eu un plus grand impact dans la salle de concert.

«Le morceau de musique le plus important du XXe siècle»

Le Sacre du printemps a provoqué un scandale lors de sa création en 1913, mais il est maintenant largement considéré comme l’une des œuvres musicales les plus influentes du XXe siècle, une œuvre fondamentale du modernisme qui rejetait avec audace les harmonies ordonnées et le confort de la composition traditionnelle. Leonard Bernstein a décrit le Sacre du printemps comme «le morceau de musique le plus important du 20e siècle».

“Le Sacre du printemps a changé l’histoire de la musique”

Dans l’interview suivante, Esa-Pekka Salonen, le chef d’orchestre de notre enregistrement recommandé du Sacre du Printemps de Stravinsky (Le Sacre du Printemps) note: «Le Sacre du printemps est une sorte de bible – c’est une pièce qui m’a énormément influencé. … Le Sacre du printemps a changé l’histoire de la musique. »

Enregistrement recommandé

Notre enregistrement live recommandé du Sacre du Printemps de Stravinsky est interprété par le Los Angeles Philharmonic sous la direction d’Esa-Pekka Salonen au Walt Disney Concert Hall.

“Je ne suis pas sûr … d’avoir entendu autant de détails instrumentaux de The Rite révélés de manière si complexe: les bois entrelacés de l’introduction sont extraordinairement, voire étrangement tamisés …” – BBC Music Magazine

«Le rite bouleversant de Stravinsky a rarement été présenté avec un tel sentiment pour son originalité orchestrale, grâce à ce magnifique enregistrement. – Musique Apple

Notre enregistrement recommandé du Sacre du Printemps de Stravinsky, interprété par le Los Angeles Philharmonic sous la direction d’Esa-Pekka Salonen, peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Stravinsky sur Apple Music et Spotify.

Voulez-vous être le premier à entendre les dernières nouvelles du monde classique? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.