L’émeutier du Capitole Jason Riddle se présente pour le Congrès Congress 10z viral

Un homme du New Hampshire faisant face à des accusations fédérales pour son rôle présumé dans le siège du Capitole américain le 6 janvier a annoncé qu’il espérait retourner dans la capitale nationale dans un proche avenir, cette fois en tant que membre du Congrès.

Accusé d’émeutiers du Capitole Jason Devinette, 32 ans, a déclaré dimanche à NBC10 Boston qu’il se présentait comme représentant de la Chambre pour le deuxième district du Congrès du New Hampshire. Il se présenterait pour renverser le président démocrate sortant Ann L. McLane Kuster qui représente le district depuis 2013.

Interrogé sur les détails de sa campagne naissante au Congrès, Riddle a déclaré au média qu’il n’avait pas cerné beaucoup de détails, mais a déclaré que son slogan de campagne serait quelque chose comme “Remettons-nous au travail”.

Un fervent partisan de l’ancien président Donald Trump (voir l’image ci-dessus), Riddle a déclaré qu’il avait reçu un mélange de menaces de mort et de courrier de fans depuis son arrestation pour avoir participé à l’émeute du Capitole, mais a conclu que ses actions le 6 janvier aideraient finalement, plutôt que d’entraver, sa candidature à un poste .

“À long terme, si vous êtes candidat à un poste, toute attention est une bonne attention, donc je pense que cela m’aidera”, a déclaré Riddle à propos de son arrestation. “Cela leur dit que je me présente”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Je vais réellement tenir mes promesses et apporter quelques changements.”

Le FBI a arrêté Jedusor en février après qu’il est apparu sur NBC10 pour une interview télévisée où il a décrit ce qu’il a observé à l’intérieur du Capitole le 6 janvier, ainsi que sa propre conduite.

“Ils détruisaient des ordinateurs et des imprimantes, cassaient des objets et jetaient des papiers et des lampes”, a déclaré Riddle à propos de ceux qui se trouvaient à l’intérieur du Capitole. Il a également déclaré au journaliste qu’il était entré parce qu’il “avait juste à le voir”, et a déclaré qu’il n’avait “aucun regret”.

Selon les documents d’inculpation déposés auprès du tribunal de district américain de DC, Riddle s’est assis en février pour un entretien avec des agents du FBI, leur disant qu’il se souvenait d’être entré dans le bureau d’un membre du Congrès où il “a trouvé une bouteille de vin ouverte sur ou dans un réfrigérateur et s’est versé un verre.

« RIDDLE a admis qu’il avait également pris un livre dans le bureau où il avait bu le vin. RIDDLE a expliqué qu’il avait pris le livre sur un bureau, croyait qu’il s’intitulait quelque chose à l’effet de « Senate Chambers » et l’a décrit comme étant vieux, relié en cuir brun rougeâtre, et c’était « comme un dictionnaire », selon documents de facturation. « RIDDLE a déclaré que, peu de temps après sa sortie du Capitole, il avait vendu le livre à un inconnu pour 40 $. RIDDLE a également admis qu’il avait volé un petit ballon de football Fox News dans le même bureau, mais l’avait jeté de côté alors qu’il sortait du Capitole.

Il fait face à plusieurs accusations, notamment de conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment restreint, d’entrée violente, de conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole et de vol de biens du gouvernement.

Riddle, qui a continué à affirmer à tort que les élections de 2020 avaient été volées à Trump lors de l’entretien, a également déclaré qu’il ne s’inquiétait pas du fait qu’il lui était légalement interdit d’entrer dans le district de Columbia – où se réunit le Congrès – alors que ses accusations sont en instance. .

« Malgré mes problèmes juridiques en cours, je suis censé vivre ma vie comme je le souhaite, et je veux le faire, alors pourquoi pas ? » il a dit à la sortie.

Riddle avait précédemment déclaré au journal local The Sentinel Source en janvier qu’il prévoyait de se présenter comme commissaire du comté de Cheshire.

[image via FBI charging documents]

