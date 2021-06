L’émeutier du Capitole qui a posé dans le bureau de Pelosi vend des photos signées pour aider à payer les factures légales Legal .

(Photo de SAUL LOEB/. via .)

Barnett, qui prétend pour sa défense qu’il a été poussé dans le Capitole par la foule déchaînée et qu’il « essayait simplement de trouver une salle de bain », se vante sur le site Web de mendicité que « la photo de Richard Barnett sur le bureau du président Pelosi est devenue le visage du nouveau mouvement anti-fédéraliste. Nous n’irons pas doucement dans cette bonne nuit.

Son avocat de la défense, Joseph McBride de New York, a un sens tout aussi développé de l’hyperbole. “Nous collectons des fonds pour assurer une défense solide contre la plus grande poursuite de l’histoire du ministère de la Justice, car les pauvres et les classes moyennes ne devraient pas perdre sur le champ de bataille juridique par manque d’argent”, a déclaré McBride. « Nous ne permettrons pas au gouvernement fédéral d’intimider Richard simplement [because] il a un budget illimité. C’est l’histoire de David contre Goliath, et nous avons l’intention de vaincre le géant.

Voici une prise potentielle – très importante – dans le schéma de Barnett. Il ne possède pas les droits sur les photos qu’il vend. Elles ont été prises par le photographe de l’Agence France-Presse Saul Loeb. Les photographes de presse et les entreprises pour lesquelles ils travaillent contrôlent les droits d’auteur sur leur travail. Eric Baradat, rédacteur photo de l’. pour l’Amérique du Nord, a déclaré au Washington Post que “notre équipe juridique a commencé à se pencher sur la question”.