L’émeutière du Capitole qui pensait qu’elle éviterait la prison parce qu’elle est « riche et blanche » se présente à la prison

Jenna Ryan, la « MAGA Realtor » texane aimant Trump qui a loué un jet privé pour se rendre à l’insurrection du 6 janvier et a affirmé qu’elle n’irait jamais en prison, a été condamnée à 60 jours de prison. Ryan n’était pas censé se présenter avant quelques semaines, mais s’est rendue tôt pour commencer à purger sa peine.

Ryan, qui s’est filmée en train d’entrer dans le Capitole des États-Unis le 6 janvier, s’est présentée au camp de prison fédéral de Bryan quelques jours avant Noël pour commencer à purger sa peine de 60 jours de prison. Elle a plaidé coupable en août à un chef d’accusation de délit de défilé, de piquetage ou de manifestation au Capitole.

Image via une capture d’écran

Ryan s’est récemment vanté d’avoir obtenu un contrat pour un livre et s’est peut-être rendu stratégiquement tôt pour pouvoir ajouter le scénario dramatique de passer Noël en prison. Elle se considère comme une influenceuse des médias sociaux (avec des tweets sur Hitler et son soutien sans faille à Kyle Rittenhouse, entre autres), et a l’intention de transformer ce séjour en prison en une aubaine. Dans des vidéos publiées sur son compte TikTok, elle a affirmé « avoir hâte de faire beaucoup de yoga ». Elle a également déclaré que cela vaudrait « la peine d’aller en prison » si elle parvenait à perdre 30 livres grâce à un nouveau régime d’entraînement et un nouveau régime, sans alcool ni malbouffe.

« Les gens qui vont au camp de prisonniers – c’est comme ça que ça s’appelle, cherchez-le sur YouTube… Je ne m’inquiète pas de la violence. Ça va être ennuyeux… Je peux me mettre au sol et faire quelques redressements assis, travailler sur mes poses de corbeau. La tournée tiktok de l’émeutière du Capitole Jenna Ryan se poursuit: pic.twitter.com/OzkMMPm7m3 – jd durkin (@jd_durkin) 13 décembre 2021

Ryan est devenue virale plus tôt cette année lorsqu’elle a répondu au GIF d’Oprah Winfrey de quelqu’un, qui montrait l’animateur de talk-show pointant et s’exclamant: « Tu vas en prison. » Dans sa réponse, Ryan a soutenu que sa défense est hermétique. « Je n’irai certainement pas en prison », a tweeté Ryan. « Désolé, j’ai les cheveux blonds, la peau blanche, un excellent travail, un bel avenir et je ne vais pas en prison. Désolé de pleuvoir sur votre défilé haineux. J’ai rien fait de mal. »

Oh, la pauvre Jenna Ryan va en prison bien qu’elle prétende que son privilège blanc la rendrait exemptée pic.twitter.com/dkN1piRjnv 07 – Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) 29 décembre 2021