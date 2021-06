Lemieux et Zegarra promettent de nombreux succès à Cuernavaca; il y aura aussi un conflit de titre

L’ancien champion du monde canadien forcé de triompher

Lemieux et Zegarra, feront des étincelles à Cuernavaca

MEXIQUE – L’ancien champion du monde canadien David Lemieux et son rival péruvien David Zegarra, se sont déclarés prêts pour leur duel qui aura lieu ce vendredi soir à l’hôtel Holiday Inn, à Cuernavaca, Morelos. Le combat comptera dix chapitres dans la division super moyenne.

Le boxeur canadien aspire à un combat contre Saúl « Canelo » Álvarez, qui détient la ceinture mondiale de la division du World Boxing Council. Lemieux est classé n ° 2 sur les charts mondiaux WBC, donc une victoire le rapprocherait d’un coup de départ. Lors de ce qui était la cérémonie de pesée, le Canadien a donné un poids de 75 kilos par 76 100 kilogrammes du Sud-Américain.

Dans le procès en demi-finale présenté en association par les promoteurs Eye Of Tiger (Canada) et HC Productions (Mexique), le Canadien Eric Bazinyan affrontera l’Américain Scott Sigmon, pour le titre NABF des super-moyens, dans ce qui devrait être un duel disputé. Bazinyan et Sigmon ont donné le même poids sur la balance : 76 100 kilogrammes. Autre duel qui fera des étincelles, le Nord-Américain Don Haynesworth contre le Canadien Simon Kean, huit rounds chez les poids lourds.

En six rounds : la Mexicaine Maricruz Gómez tentera d’arrêter la Canadienne Martine Vallieres, en super coqs; dans un affrontement de Morelos, Carolina Contreras contre Yeni Mercado, à 115 livres ; en plein procès, Santiago Martínez contre Rafael Abdala.

Maximino Toala du Chiapas rivalisera avec José Walter Hernández, également de Morelos, en super poids plume ; Justin Gandoza-Arturo Herrera, dans la même division ; et dans l’initiale, Jamin Hernández contre Josué Martínez en super léger. Les actions débuteront à 17h00 et pourront être vues en direct sur la page fan Facebook de HC Production. L’entrée coûtera 300 $ au grand public.

Le Canadien Lemieux et le Péruvien Zegarra promettent un beau combat; ils ont tous deux dit qu’ils étaient prêts à frapper.

Le boxeur canadien Eric Bazinyan rencontrera l’Américain Scott Sigmon pour le titre NABF des super-moyens.

Au Mexique contre le Canada, la Mexicaine Maricruz Gómez affrontera Martine Vallières, en super coq.