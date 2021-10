L’éminent développeur de Bitcoin Core, Jonas Schnelli, démissionne – révèle des raisons alarmantes derrière sa décision de démissionner ZyCrypto

Publicité





Points clés à retenir

Le mainteneur et contributeur de Bitcoin Core, Jonas Schnelli, annonce qu’il se retire. Il cite l’intérêt changeant et les risques juridiques croissants comme raison. Les développeurs principaux de Bitcoin ont cependant été confrontés à des obstacles financiers récents qui auraient également pu y contribuer.

La communauté Bitcoin accepte maintenant l’annonce de l’un des principaux responsables et contributeurs du réseau, Jonas Schnelli, qui a annoncé qu’il quittait le rôle pour trouver une « nouvelle aventure ».

Le développeur principal basé en Suisse a fait connaître ses intentions hier via Twitter, déclarant qu’il avait « décidé de se retirer en tant que mainteneur et contributeur de Bitcoin Core ». Schnelli, qui a commencé à travailler dans ce rôle en 2013, a également noté qu’il était reconnaissant envers les autres développeurs qu’il avait rencontrés sur le terrain et pour toute l’expérience qu’il lui avait apprise, ajoutant qu’il laissait certainement le travail effectué par le » meilleures mains possibles.

Quant à savoir pourquoi il avait pris la décision de partir maintenant, il a dit que l’une de ses raisons était que son attention s’était déplacée. Mais la principale raison principale a peut-être été le risque juridique croissant lié au rôle qu’il mentionne, surtout maintenant que Bitcoin est une force financière mondiale et la cible d’une surveillance croissante de la part des gouvernements. Le contributeur vétéran de Bitcoin déclare cependant qu’il continuera à engager la communauté et n’a même pas exclu un retour possible.

« Parfois, les intérêts changent et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. De plus, je pense que les risques juridiques pour les développeurs Bitcoin augmentent d’année en année (ce qui peut être stressant). Les nouveaux contributeurs doivent se joindre de manière anonyme (c’est délicat) », a-t-il déclaré.

Au cours de ses années en tant que contributeur et mainteneur de Bitcoin Core, Schnelli a joué un rôle très important dans la communauté Bitcoin. Il est considéré comme l’une des personnes les plus avancées en Bitcoin, cela se voit dans le fait qu’il est également l’une des rares personnes au monde à avoir accès à la base de code Bitcoin. Son travail sur Bitcoin consistait en grande partie à rendre Bitcoin plus convivial, c’est pourquoi sa proposition d’amélioration de Bitcoin (BIP 324) visait également à résoudre ce problème. Le BIP 324 a été proposé pour la première fois en 2019 et est toujours en développement, mais il vise à améliorer la couche peer-to-peer de Bitcoin.

Il a également récemment fait la une des journaux plus tôt cette année pour avoir reçu une subvention de Marathon Patent Group, un mineur de bitcoins coté au Nasdaq, d’une valeur totale de 96 000 $, payable mensuellement en bitcoin (BTC) sur un an. À l’époque, Schnelli a noté qu’il appréciait la subvention, mais a souligné qu’il était en Bitcoin pour la « ethos » et qu’il pourrait gagner plus en tant que développeur à embaucher ailleurs. Notamment, la décision de la société est intervenue peu de temps après que la société minière Bitcoin rivale Bitmain a décidé de réduire le financement de Schnelli et Joao Barbosa, un autre développeur principal, qui a également reçu plus tard une subvention de Coinbase.

À l’époque, Bitmain, qui est l’un des plus grands fabricants de machines de minage au monde, était l’un des seuls sponsors du projet Bitcoin Core qui était chargé de maintenir la base de code du plus grand réseau de crypto-monnaie au monde. L’accord qui a échoué en raison de malentendus entre les deux parties a cependant été une aubaine pour la communauté Bitcoin, car plusieurs autres sponsors ont apparemment pris le relais et maintenu l’équipe financée.