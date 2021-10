L’émission ABC annulée passe à une nouvelle chaîne

Cela fait plus de cinq ans qu’ABC a annulé Castle, mais heureusement, les fans ont encore des moyens d’en profiter sur leurs téléviseurs. L’émission a depuis survécu via la syndication sur la TNT et les stations de diffusion locales à travers le pays. Maintenant, il a une toute nouvelle maison pour ses rediffusions, donnant aux fans une chance de revivre les charmants mystères de la série depuis le début. Selon Deadline, Lifetime a récupéré les droits de Castle. Bien qu’il ne soit pas clair si toute la comédie dramatique ABC était en option, l’émission a duré huit saisons, totalisant 173 épisodes. Même si toute la série n’a pas été reprise, c’est une bonne dose de contenu pour le programme de Lifetime.

Castle commencera à être diffusé sur le réseau les mardis à 14 h HE, à partir du 5 octobre. Cependant, l’émission sera temporairement décalée de l’horaire alors que Lifetime commence sa campagne “It’s a Wonderful Lifetime”, qui est son cycle de films de vacances. Castle reviendra ensuite à ce créneau de mardi en janvier. L’émission rejoint d’autres émissions policières notables diffusées sur le réseau telles que Rizzoli & Isles, The Closer et Major Crimes

Castle a attiré un grand nombre d’adeptes au cours de sa course, qui a duré du 9 mars 2009 au 16 mai 2016. Nathan Fillion a joué Richard Castle, un écrivain mystérieux dont les romans sont utilisés comme source d’inspiration pour un tueur en série. Il fait équipe avec Kate Beckett, une détective des homicides que Stana Katic incarne. Les autres membres de la distribution incluent Jon Huertas en tant que détective Javi Esposito, Seamus Dever en tant que détective Kevin Ryan et Tamala Jones en tant que Dr Lanie Parish.

Cet accord de syndication – ainsi que la récente acquisition de la série en streaming par Hulu – signifie une bonne nouvelle pour les fans de la série qui souhaitent regarder la série facilement. Cela a été quelques années maussades pour le fandom de Castle, étant donné que le spectacle s’est notoirement terminé de manière chaotique dans les coulisses sans espoir de renouveau. Après la diffusion de la saison 8, les producteurs ont licencié Katic, bien qu’elle soit l’une des deux vedettes de la série. Cette décision aurait été prise pour réduire le budget et obtenir le feu vert de la saison 9 de Castle. Cependant, le spectacle a toujours été annulé, ce qui signifie que la bévue du tir public n’a servi à rien.

En 2018, Katic a déclaré à Entertainment Weekly : “En fait, je ne suis toujours pas clair sur le processus de réflexion derrière la façon dont cela s’est passé. Cela a fait mal et ce fut une fin dure, mais maintenant, près de deux ans plus tard … j’ai rencontré tellement beaucoup de belles personnes sur ce projet, et nous avons collaboré sur quelque chose de vraiment unique en ce sens que ce n’est pas tous les jours que vous obtenez une émission, ou une série, qui a huit saisons et que c’était un succès pour le réseau. ces gens, au travail que nous avons fait ensemble, et à mon travail, qui, je pense, a contribué, en partie, au succès de l’émission, pour être tout sauf reconnaissant parce qu’en fin de compte, c’était une plate-forme fantastique . C’était une expérience formatrice, et nous avons raconté une histoire d’amour que je ressens des gens émus, touchés, et je ne peux qu’être heureux d’avoir fait partie de quelque chose comme ça. J’espère que cela restera quelque chose de spécial chez les téléspectateurs ‘ esprits pour toujours.”

Dans une interview de 2020 avec le Daily Telegraph, Katic, qui a noté qu’elle était toujours « blessée » et « confuse » au sujet de l’éviction, a ajouté : « Le temps a passé et je suis tellement reconnaissante d’avoir fait partie de ce projet. [and] pour qu’il ait touché autant de personnes qu’il l’a fait. Les gens ont aimé [Kate and Nathan Fillion’s Rick as a] couple et j’ai adoré l’histoire que nous avons racontée, j’ai adoré tous ces personnages.”