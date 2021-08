L’émission ABC annulée revient pour la saison 11 au milieu d’un renouveau réussi

Discovery a commandé deux saisons supplémentaires du populaire jeu télévisé de combat de robots BattleBots, donnant plus de vie à la série ABC précédemment annulée. Avant sa diffusion sur Discovery, l’émission a rebondi autour de la première diffusion des saisons 1 à 5 sur Comedy Central et des saisons 6 à 7 diffusées sur ABC. Discovery a repris l’émission pour la saison 8 et a construit le programme centré sur la robotique sur trois saisons supplémentaires depuis.

En plus de l’annonce du renouvellement, le réseau a également partagé que le championnat du monde 2021 devrait toujours avoir lieu ce mois-ci à Las Vegas, Nevada. Les billets sont disponibles dès maintenant sur la page de billetterie Battlebots. Plus de 65 équipes feront le voyage pour que leurs robots s’affrontent dans la nouvelle arène dans un combat à mort pour remporter le grand prix tant convoité : The Giant Nut. Le championnat du monde 2022 a également été confirmé pour l’été 2022 à Las Vegas.

« J’ai hâte d’entendre à nouveau les mots d’ouverture emblématiques : « C’est l’heure des combats de robots ! » comme annoncé par Faruq sur les plates-formes Discovery “, a déclaré Scott Lewers, vice-président exécutif de la programmation multiplateforme Discovery Factual & Head of Content, Science. ” Vegas est l’un des rares endroits au monde qui peut égaler l’adrénaline et le plaisir de cette compétition et je ‘ Je suis ravi que ce soit la toile de fond pour accueillir ces concepteurs, constructeurs et combattants de robots incroyablement talentueux.”

« Attendez Vegas ! – les bots arrivent du monde entier », a déclaré Trey Roski, créateur de BattleBots. «C’est le développement le plus excitant pour le sport; avoir un engagement pluriannuel d’un diffuseur est ce que nous avons toujours voulu pour permettre à nos constructeurs talentueux d’avoir le temps de planifier et de concevoir des robots encore plus féroces et imaginatifs pour l’avenir. C’est un grand jour pour BattleBots, et nous sommes ravis d’avoir un partenaire aussi solidaire que Discovery. Depuis que BattleBots a commencé il y a 21 ans, j’ai toujours rêvé que Vegas serait le foyer permanent idéal pour le sport. Maintenant, grâce à Discovery et Caesars, nous atteignons cet objectif.

« Les meilleurs constructeurs du monde, la meilleure action de combat de robots, les équipes de production et de diffusion les plus talentueuses, les meilleurs partenaires de plate-forme de Discovery et maintenant l’hôte parfait à Vegas – qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer dans cet accord ? Nos fans vont devenir fous ! Le sport de combat le plus divertissant de la planète est en plein essor », a déclaré Chris Cowan, responsable de la télévision non scénarisée chez Whalerock Industries.