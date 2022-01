L’émission All-Star de Steve Earle pour son fils Justin Townes Earle reportée d’un an

Le concert hommage rempli de stars à Justin Townes Earle, décédé en août 2020 à l’âge de 38 ans, a été reporté d’un an. Le spectacle en l’honneur de Steve Earle’Son fils devait avoir lieu ce soir (4) au Ryman Auditorium de Nashville.

Le célèbre lieu a annoncé dans un communiqué que « par excès de prudence », il a reporté le spectacle en raison de l’augmentation due à l’augmentation des cas de COVID-19 dans la ville. Billets achetés sont valables pour la nouvelle date, et toute personne demandant un remboursement peut le faire au point d’achat dans les 90 jours.

Célébration d’une vie

Une célébration de Justin Townes Earle avait été prévue pour ce qui aurait été le 40e anniversaire du musicien, mais elle aura désormais lieu au Ryman le 41 janvier 2023. Les artistes confirmés pour le concert sont Amanda Shires, Ben Nichols de Lucero , Buddy Miller, ancien membre du groupe Dustin Welch, Elizabeth Cook, Emmylou Harris, Jason Isbell, Jessica Lea Mayfield, Joe Pug, Jon Langford, Lilly Hiatt, Lucinda Williams, Mike Ness et Jonny Two Bags of Social Distortion, Old Crow Medicine Show, le partenaire d’écriture Scotty Melton, Stacey Earle (la tante de Justin) et Mark Stuart, Steve Earle & the Dukes, et Willy et Cody Braun.

L’émission présentera du matériel du catalogue de Justin et bénéficiera d’une fiducie au nom de sa fille de quatre ans, Etta St. James Earle. Cent pour cent des avances et des redevances de l’artiste de l’album hommage de Steve Earle JT, sorti numériquement en janvier 2021 et sur CD et vinyle en mars, sont reversés à la même fiducie.

Associated Press a déclaré à propos de l’album JT qu’il « fait ce que les albums hommage sont censés faire. Cela élève le travail de l’artiste, nous rappelle les grandes chansons qu’il a créées et commence en quelque sorte le processus douloureux de trier une perte insondable. Le dernier album du jeune Earle, The Saint of Lost Causes, est sorti en mai 2019.