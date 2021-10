L’émission Apple TV+ de Joseph Gordon-Levitt ‘Mr. Corman’ annulé

Un nouveau rapport affirme qu’Apple ne commandera pas une deuxième saison de M. Corman de Joseph Gordon-Levitt.

Selon Deadline, l’émission est supprimée malgré “des critiques pour la plupart vendues” car l’émission “n’a pas attiré un large public sur la plate-forme comme l’ont fait les autres séries comiques d’Apple TV+ l’été dernier”.

Le rapport indique que Gordon-Levitt est absolument toujours dans les livres d’Apple et est impliqué dans la nouvelle série animée pour enfants Wolfboy and the Everything Factory, qui a été diffusée plus tôt ce mois-ci sur la plate-forme.

Comme le note le rapport, malgré les balbutiements de la plate-forme par rapport à des mastodontes comme Netflix et Prime Video, Apple a renouvelé toutes les séries scénarisées originales sauf une sur TV +, la seule autre victime étant Little Voice.

Apple a récemment fait ses débuts The Problem with Jon Stewart et Blush sur Apple TV+, et la finale de la saison 2 de Ted Lasso sera diffusée vendredi prochain. La société a également récemment acheté un nouveau documentaire sur Carlos Ghosn et un film sans titre mettant en vedette George Clooney et Brad Pitt.

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci indiquait que le service TV+ d’Apple comptait environ 40 millions d’abonnés, dont la moitié sont des clients payants. La société prévoit de dépenser 500 millions de dollars en marketing en 2021. TV+ est disponible sur des appareils tels que les meilleurs iPhones d’Apple, notamment le nouvel iPhone 13, iPad, Mac et les meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

