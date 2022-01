Quelques jours seulement après que Hoda Kotb soit devenu le dernier talent de NBC à contracter le coronavirus, l’émission Today était une autre ancre au Studio 1A lundi. Alors que Kotb retournait au studio lundi après s’être isolée à la maison, sa co-présentatrice Savannah Guthrie a annoncé qu’ils « échangeaient des places » après avoir été testée positive pour COVID-19.

Guthrie, qui est vaccinée et a également reçu son rappel, a annoncé son cas révolutionnaire de COVID-19 en tête de l’émission de lundi. S’adressant à Kotb, qui est retourné au studio, Guthrie a partagé: « Nous échangeons des places. Je travaille à domicile. Vous êtes de retour en studio. Vous avez un test négatif pour COVID. Je viens d’être testé positif pour COVID, alors on y va. » Guthrie a assuré aux téléspectateurs d’aujourd’hui que ses symptômes sont légers, expliquant « de petits reniflements, pas beaucoup plus que ça ». Guthrie a également partagé la mise à jour sur Instagram, où elle a partagé un aperçu des coulisses de sa configuration actuelle alors qu’elle s’isole à la maison au milieu de son diagnostic.

Le cas décisif de Guthrie survient moins d’une semaine après que l’ancre de Today Craig Melvin a annoncé le jeudi 6 janvier que Kotb avait disparu du studio Today après avoir contracté le virus. À l’époque, Melvin a déclaré aux téléspectateurs d’aujourd’hui: « Nous devrions mentionner ici avant d’en venir aux nouvelles que la raison pour laquelle Hoda est éteinte est, comme beaucoup d’autres, qu’elle a été testée positive pour Covid. » Il a ajouté que Kotb « nous dit qu’elle va très bien et nous sommes impatients de la revoir très, très bientôt ».

Au milieu de son isolement, Kotb, qui comme Guthrie est vaccinée et a reçu son rappel, a tenu les fans au courant de son état, tweetant peu de temps après que Melvin a annoncé son diagnostic qu’elle « se sentait bien » et ne pouvait « pas attendre de vous voir tous quand je serai en clair! » Lundi, elle a partagé la mise à jour passionnante qu’elle avait reçu « 2 tests négatifs » et qu’elle était de retour ! Rendez-vous à 7 xo. »

Kotb et Guthrie ne sont que les derniers grands talents du siège de NBCUniversal à New York à être testés positifs pour COVID-19. La semaine dernière, l’animateur de fin de soirée Seth Meyers a annulé le reste de ses émissions pour la semaine après avoir été testé positif pour le virus, déclarant aux fans: « La mauvaise nouvelle est que j’ai été testé positif pour COVID (merci, 2022!) La bonne nouvelle est, Je me sens bien (merci les vaccins et le rappel !) Nous annulons le reste des spectacles cette semaine, alors connectez-vous lundi prochain pour voir quel endroit sympa nous allons essayer de faire passer pour un studio !!! » Juste un jour plus tôt, Jimmy Fallon a déclaré que « le premier jour de nos vacances, j’ai été testé positif pour Covid. J’ai été vacciné et soumis à un rappel, ce qui m’a donné la chance de n’avoir que des symptômes bénins ». La pandémie a également touché d’autres réseaux, avec Whoopi Goldberg de The View d’ABC et James Corden de The Late Late Show de CBS également testés positifs ces dernières semaines.