L’émission Brian Laundrie de Dog the Bounty Hunter est rejetée à titre préventif par le grand réseau, selon un rapport

Duane « Dog the Bounty Hunter » Chapman aide dans la recherche de Brian Laundrie depuis quelques semaines maintenant, et en cours de route, il aurait espéré faire une émission télévisée ou une émission spéciale de la chasse. Maintenant, cependant, un nouveau rapport indique que l’émission prospective de Chapman a été rejetée de manière préventive par au moins un grand réseau. Selon TMZ, une source proche de la situation a déclaré que Chapman ne s’était pas adressé à son ancien réseau, CMT, mais a ajouté qu’il serait probablement refusé de toute façon. La source a expliqué que le raisonnement n’est pas personnel mais simplement dû au fait que le réseau recentre sa programmation sur le contenu lié à la musique country.

Chapman avait déjà eu une émission sur CMT, Dog and Beth: On the Hunt, avec sa défunte épouse Beth Chapman. Cette série a duré trois saisons, de 2013 à 2015. Avant cela, il avait joué dans Dog the Bounty Hunter d’A&E de 2004 à 2012. Plus récemment, Chapman a joué dans Dog’s Most Wanted pour WGN America, et avait tourné pour un série annulée depuis intitulée Dog Unleashed. TMZ rapporte que la recherche de Laundrie par Chapman a suscité un nouvel intérêt pour le chasseur de primes télévisé, plusieurs réseaux étant intéressés par la production d’une nouvelle série avec Chapman.

Laundrie a été porté disparu par ses parents le 17 septembre, quelques jours seulement avant que le corps de sa petite amie, Gabby Petito, ne soit retrouvé dans le Wyoming. Il aurait été peu coopératif avec les autorités dans son cas de personne disparue avant de disparaître lui-même. Chapman s’est récemment impliqué dans la recherche de Laundrie et a publié des vidéos sur les réseaux sociaux de sa recherche. Il avait précédemment partagé un clip qui détaillait sa « recherche active et spécifique dans un domaine clé », qui était « basée sur les renseignements que nous recevons et recherchons ». Chapman a ajouté: « Les équipages des bateaux et les équipes au sol ont été appelés et nous avons déployé des chiens de recherche et de sauvetage. »

Le 29 septembre, Chapman a posté sur Instagram que lui et son équipe « ont découvert un camping et un Monster frais au fond des bois tout en recherchant Shell Island au large de la Floride à la recherche de » Laundrie. Il a également été noté que « le monstre ne peut montrer aucune rouille ou couleurs fanées », indiquant peut-être que celui qui a construit le camping abandonné n’était pas parti depuis longtemps. Pour le moment, on ne sait toujours pas où se trouve Laundrie, mais la semaine dernière, des observations non confirmées ont été signalées en Caroline du Nord.