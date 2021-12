L’émission classique revient sur Cartoon Network après 14 ans d’interruption

Adult Swim a ramené une autre série classique qui a aidé à se cimenter dans la gamme Cartoon Network. Après près de 20 ans d’absence, Futurama fait un retour à Adult Swim à partir de lundi. La série créée par Matt Groening a été diffusée de mars 1999 à août 2003 sur Fox avant d’être annulée la première fois.

Après que la série ait été supprimée par Fox et laissée pour morte, Cartoon Network a récupéré des rediffusions de comédies de science-fiction de 2003 à 2007, lorsque Comedy Central a pris le relais. Dans le même temps, le réseau a également commandé deux autres saisons de Futurama et a prolongé sa diffusion jusqu’à la septième saison en 2012.

Futurama est de retour sur Adult Swim ! Pour de vrai! pic.twitter.com/FURGd6NEF – CN News/Horaires (@CNschedules) 28 décembre 2021

La série a perdu l’exclusivité avec Comedy Central, faisant son chemin vers SyFy, FXX et maintenant Adult Swim pour tenir une place dans le programme. Comme CNschedules sur Twitter l’a noté, le retour à Cartoon Network marque également une ré-diffusion dans le bon rapport hauteur/largeur et le bon son.

Le créateur des Simpsons a dirigé Futurama aux côtés de David X. Cohen, créant des intrigues et des personnages pour une présentation à Fox. La série se concentre sur Philip J. Fry, un livreur de pizzas qui est accidentellement congelé pendant 1 000 ans en raison d’une série de raisons extrêmement compliquées qui changeront au cours de la série. Une fois en l’an 3000, Fry fait équipe avec Turanga Leela, un robot nommé Bender et un neveu éloigné, le professeur Hubert J. Farnsworth. Ce dernier possède Planet Express, employant le Dr Zoidberg, Hermes Conrad, Amy Wong et l’adorable Scruffy.

À partir de là, ce sont des hijinks de comédie de science-fiction futuristes avec des références à Star Trek, Twilight Zone et bien plus encore sur sept saisons. Il y a aussi beaucoup d’émotion et de chagrin, ce qui est inattendu pour une sitcom animée qui a mené à Family Guy. Mais peu de fans pourraient jamais regarder un épisode comme « Jurassic Bark » et retenir leurs larmes.

Promo pour le marathon Futurama du Nouvel An pic.twitter.com/AAFhXpverF – Natation pour adultes hors contexte (@AdultSwimNoCon) 26 décembre 2021

Il n’y aura pas de nouveaux épisodes pour Futurama cette fois-ci, mais les fans qui n’ont pas suivi la série à Comedy Central auront droit à trois saisons entières d’histoires inédites. Et ils obtiendront en fait une conclusion solide à l’ensemble de la série, avec des épisodes tardifs qui se démarquent en fait par le meilleur de la série originale. Adult Swim a peut-être dû chercher d’anciens remplaçants avec Futurama, King of the Hill et Aqua Teen Hunger Force, mais les retrouver dans la programmation est un régal pour les anciens fans et peut-être en construire de nouveaux.

Il semble également qu’Adult Swim accueillera Futurama dans le réseau avec un marathon le soir du Nouvel An. C’est au moins une option pour les âmes honorables qui ne s’aventurent pas en vacances.