L’émission-concours “Licorn Hunters” de Steve Wozniak est à vendre

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, se lance dans les heures de grande écoute.

Tel que rapporté par Variety, Wozniak et Lance Bass, connus pour NSNYC, achètent une émission de concours de financement participatif appelée Unicorn Hunters avec Craig Plestis, le producteur exécutif de The Masked Singer. La série est actuellement achetée dans le pays pour un acheteur après quatre épisodes diffusés en ligne plus tôt cette année.

La série se concentre sur la recherche d’entreprises dites “licornes” – des startups qui atteignent une valorisation de 1 milliard de dollars, en attirant des investisseurs du monde entier. Le pitch de l’émission : “Personne n’a la capacité de prédire quelles entreprises deviendront finalement des licornes, mais ‘Licorn Hunters’ vous offre une place au premier rang pour entendre le pitch des entreprises qui ont ce qu’il faut pour le devenir. Avec ‘Unicorn Hunters ,’ vous ‘découvrez’ des startups privées en même temps que notre panel d’experts, et vous avez une chance égale d’investir dans ces entreprises très prometteuses avant qu’elles ne deviennent grandes.” Quatre épisodes de “Unicorn Hunters” ont été filmés et diffusés en ligne plus tôt cette année; maintenant, les producteurs et les talents de l’émission visent à faire passer la série du Web à la télévision et achètent de nouveaux épisodes pour obtenir une licence aux États-Unis et à l’étranger. Les entreprises mises en évidence dans les premiers épisodes comprenaient Far UV Technologies, la société de fitness Forte, Starton Therapeutics, Intrommune Therapeutics et Carbon Connect.

En plus de Bass et Wozniak, le panel de l’émission comprend Alex Konanykhin, Rosie Rios, Moe Vela, Silvina Moschini et John Bercow.

Smart Dog Media de Plestis (qui est également derrière “The Masked Dancer” et “Celebrity Show Off”) est le producteur derrière “Unicorn Hunters”, qui donne aux téléspectateurs une chance de co-investir dans des entreprises pré-IPO. Selon les producteurs, une priorité est donnée aux “entrepreneurs historiquement marginalisés, tels que les femmes, le BIPOC et les LGBTQ+. L’objectif de la série est de trouver la prochaine grande opportunité d’investissement et d’aider les investisseurs à obtenir un retour sur investissement élevé tout en finançant des innovations”. Outre Bass et Wozniak, le panel “Circle of Money” de l’émission comprend Alex Konanykhin, PDG de TransparentBusiness, l’ancienne trésorière américaine Rosie Rios, l’avocat et auteur Moe Vela (ancien directeur de l’administration du vice-président de l’époque Joe Biden) et la co-fondatrice, présidente et présidente Silvina Moschini. L’ancien membre du Parlement britannique et président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, John Bercow, est nouveau dans le panel lorsque l’émission reprendra l’enregistrement.

On ne sait actuellement pas qui peut choisir Unicorn Hunters, mais Apple TV + semble être une solution évidente étant donné qu’elle fait désormais partie de la société fondée par Woz. Cependant, on ne sait pas si Apple est intéressé ou non.