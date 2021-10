L’émission controversée de Netflix revient pour les derniers épisodes en novembre

Netflix donne suite à la sortie du reste de l’une de ses émissions les plus controversées, Masters of the Universe: Revelation. La deuxième (et dernière) partie de l’émission sortira le 23 novembre, malgré le fait que de nombreux fans s’insurgent contre la première partie. Masters of the Universe: Revelation sert de suivi mature à la série fantastique pour enfants des années 1980 He-Man and the Maîtres de l’Univers. La partie 1 a suscité des réactions négatives de la part de certains fans après que le héros He-Man/Prince Adam (Chris Wood) et le méchant Skeletor (Mark Hamill) aient été hors de combat pendant la majorité des épisodes, l’accent étant mis sur Teela (Sarah Michelle Gellar).

Bien qu’on ne sache pas ce que les fans penseront de la partie 2, ils auront au moins une bonne dose de Skeletor, semble-t-il. Le synopsis officiel de Netflix pour la partie 2 se lit comme suit : « La guerre pour Eternia se poursuit dans la deuxième partie de Masters of the Universe: Revelation, une série animée innovante et bourrée d’action qui reprend là où les personnages emblématiques se sont arrêtés. Avec Skeletor brandissant maintenant l’épée of Power, les héros fatigués d’Eternia doivent s’unir pour lutter contre les forces du mal dans une conclusion palpitante et épique de la série en deux parties. »

Ne vous en cachez pas, Skeletor a enfin le pouvoir ! Vous voulez voir ce que @HamillHimself fait à l’Univers avec ? Et où Ram Man? Découvrez la partie 2 de @MastersOfficial REVELATION en ce qui concerne @netflix le 23 NOVEMBRE ! (Cette œuvre d’art en métal comme l’enfer est de @NathanBaertsch!) pic.twitter.com/xke6ATCvij – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 12 octobre 2021

Kevin Smith, qui a créé ce renouveau, a exagéré la méchanceté de Skeletor dans un tweet annonçant la date de sortie. Bear McCreary, le compositeur de la série, a également promis une action haut de gamme en écrivant : « Les cinq prochains épisodes de #MastersOfTheUniverse #Revelation présentent certains des meilleurs récits et actions que j’ai jamais eu le privilège de marquer. Et la musique est… assez épique. Croyez-moi, ne manquez pas ça. »

En plus du trio principal, la distribution des voix de l’émission comprend également Liam Cunningham, Lena Headey, Diedrich Bader, Alicia Silverstone, Stephen Root, Kevin Conroy, Justin Long, Kevin Michael Richardson, Henry Rollins, Jason Mewes et Dennis Haysbert. Pour ceux qui recherchent une refonte familiale de la franchise He-Man, Netflix vient également de publier un redémarrage pour enfants sous le titre He-Man et Masters of the Universe.