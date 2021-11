L’émission de Cartoon Network annulée après plus d’une décennie à la télévision

Squidbillies diffuse actuellement sa dernière saison sur Adult Swim. La sitcom animée de longue durée a été créée en 2005 et est un incontournable du bloc de fin de soirée de Cartoon Network depuis plus d’une décennie et demie. Malheureusement, le mois dernier, Adult Swim a annoncé que la saison 13 serait sa dernière sortie.

La saison 13 de Squidbillies ne comprendra que 10 épisodes et clôturera une fois pour toutes l’histoire de ces calmars terrestres en voie de disparition. La nouvelle saison est la première sans l’acteur vocal Unkown Hinson, qui a joué Early Cuyler jusqu’à ce qu’il soit licencié pour avoir fait des commentaires racistes et misogynes sur Facebook l’année dernière. Early a été refondu en Tracy Morgan, qui aide à lancer la série avec style. Squidbillies est diffusé le dimanche soir à minuit HE sur Adult Swim, et les 12 dernières saisons sont désormais diffusées en streaming sur HBO Max.

La saison 13 de Squidbillies ramène Rusty Cuyler (Daniel McDevitt) et Granny Cuyler (Dana Snyder). Pour ceux qui rattrapent leur retard, Unknown Hinson a été licencié de la série en 2020 pour ses commentaires publics misogynes et racistes sur Dolly Parton et le mouvement Black Lives Matter. Dans le communiqué de presse, Adult Swim a taquiné un grand nom en prenant le rôle d’Early, mais les fans n’ont découvert qu’à la première du 7 novembre qu’il s’agissait de Morgan.

Squidbillies est un dessin animé absurde et violent sur une famille de calmars nommés les Cuylers, et leurs escapades dans leur communauté locale dans le sud-est américain. Le plus souvent, cela inclut la destruction de biens, la violence et la mort. Cependant, parce que la famille est constituée de « calmars de boue des Appalaches », ils sont protégés contre la persécution ou les dommages par la liste fédérale des espèces en voie de disparition.

L’émission a toujours déconstruit les stéréotypes américains et s’est orientée directement vers des sujets controversés, en particulier en ce qui concerne la culture du Sud. Vraisemblablement, la dernière saison ne fera pas exception, y compris les problèmes qui ont conduit au limogeage de Hinson. L’acteur de la voix a publié un message sur Facebook disant qu’avoir été renvoyé de Squidbillies avait ruiné sa vie, bien qu’il ait depuis été supprimé.

Hinson est entré dans l’eau chaude en commentant le soutien public de Dolly Parton au mouvement Black Lives Matter sur Facebook. Il a qualifié le chanteur acclamé de quelques insultes misogynes, puis a accusé les « libéraux » en général d' »abandonner [sic] votre propre race, culture et héritage. » La carrière de Hinson en tant qu’auteur-compositeur-interprète a également été fortement touchée, et de nombreux fans de Squidbillies en ligne ont affiché leur satisfaction qu’il ait été licencié.

Pourtant, certains ont des doutes sur la façon dont la saison 13 gérera ce changement de casting. La saison 13 de Squidbillies a été diffusée le dimanche 7 novembre et de nouveaux épisodes sont diffusés tous les dimanches à minuit HE sur Adult Swim. Les saisons précédentes sont maintenant diffusées sur HBO Max.