L’émission de droits de Rs 21 000 cr de Bharti Airtel s’ouvre le mois prochain; vérifier la date d’enregistrement pour une collecte de fonds massive

in

Depuis que Bharti Airtel a annoncé son émission de droits de crore de Rs 21 000, l’action a bondi de plus de 17%. (Photo : REUTERS)

L’émission massive de droits de 21 000 crore de Bharti Airtel s’ouvrira aux investisseurs le 5 octobre et se clôturera le 21 octobre, a annoncé mercredi la société dans un dossier réglementaire. La société de télécommunications Airtel cherche à lever des fonds pour accélérer ses investissements, principalement dans le secteur mobile, alors qu’elle cherche à étendre sa part de marché. La société envisage également d’utiliser ces fonds pour déployer la 5G, la fibre optique et intensifier les investissements dans les centres de données. La date d’enregistrement de l’émission de droits a été fixée au 28 septembre. Bharti Airtel avait annoncé l’émission de droits de Rs 21 000 crore le mois dernier. L’action Bharti Airtel se négocie avec des gains aujourd’hui, atteignant un sommet intra-journalier de Rs 735 par action.

Problème de droits de Bharti Airtel : tout ce que vous devez savoir

-Le conseil d’administration de Bharti Airtel a approuvé mercredi la vente d’un maximum de 39.22.87.662 actions Rights Equity pour un montant totalisant jusqu’à Rs 20.987,39 crores.

-Les investisseurs peuvent souscrire à l’augmentation de capital à un prix fixe de Rs 535 pièce, une réduction de 37% par rapport au prix actuel des actions de Bharti Airtel.

-Au moment de la demande d’augmentation de capital, les investisseurs ne devront payer qu’un montant de 133,75 Rs par action tandis que les 401,25 Rs restants seront collectés en deux versements distincts.

-La société a décidé d’un ratio d’attribution des droits de 1:14. Par conséquent, les investisseurs auront droit à 1 droit de droit pour 14 actions de Bharti Airtel.

-Les promoteurs de Bharti Airtel souscriront également à l’augmentation de capital de la société et feront une offre pour toute partie non souscrite de l’émission.

-Semblable à l’émission de droits de Reliance Industries, les actions émises aux investisseurs dans l’émission Bharti Airtel seront converties en actions partiellement libérées et cotées séparément sur les bourses.

Droit aux droits

Pour les investisseurs qui n’exercent pas leurs droits, ceux-ci pourraient être déchargés dans la fenêtre de renonciation aux droits qui s’ouvre normalement pour la négociation dans une semaine après la date d’enregistrement, a déclaré Abhilash Pagaria d’Edelweiss Alternative Research dans une note plus tôt. Les droits de souscription (RE) sont émis dans un ratio similaire à l’émission de droits aux investisseurs éligibles. SEBI permet aux investisseurs d’échanger leur ER contre un prix.

Plus tôt cette année, Nithin Kamath de Zerodha a déclaré à Financial Express Online que les clients de la société de courtage à escompte ont perdu 10 crores de roupies en droits de droits expirés en ne demandant pas d’actions. Le prix du RE est déterminé par le marché sur la base de la décote par rapport au prix actuel du marché du titre.

Evolution du cours de l’action Airtel

Depuis que Bharti Airtel a annoncé son émission de droits de crore de Rs 21 000, l’action a bondi de plus de 17% pour se négocier maintenant à 735 Rs par action, contre 600 Rs à la fin du mois dernier. Les analystes avaient réitéré des appels positifs pour Bharti Airtel après l’annonce de l’émission de droits. La société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct avait conseillé aux investisseurs d’acheter Bharti Airtel et de souscrire également à l’émission de droits de la société.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.