L’émission de radio des Lions stupéfaite alors que Justin Tucker faisait son FG de 66 verges

Les Lions de Detroit ont trouvé des moyens vraiment étonnants de perdre au fil des ans, et le match de dimanche de la semaine 3 avec les Ravens de Baltimore n’a pas fait exception.

Ils ont réussi à perdre d’une manière qu’aucune autre équipe n’avait perdue auparavant… contre un panier de 66 verges.

Avec trois secondes à faire et Détroit jusqu’à un point, les Ravens n’ont eu d’autre choix que d’envoyer le botteur vedette Justin Tucker pour tenter un coup de pied d’un record de 66 verges. Et tous les fans des Lions savaient exactement comment cela allait se terminer.

Le coup de pied de Tucker a envoyé la foule du Ford Field dans des montagnes russes cruelles et émotionnelles alors que le ballon rebondissait sur la barre transversale, restait suspendu dans les airs et passait. C’était un coup de pied ridicule – un coup de pied historique littéral. Vous pouvez entendre cette incrédulité écrasante dans l’appel de l’annonceur Dan Miller lors de l’émission de radio des Lions.

Miller, gérant le moment extrêmement mieux que l’équipage des Vikings la semaine dernière, a déclaré :

« Il est hors de la barre transversale… ET…. par! Oh mon Dieu, tu te moques de moi ? Justin Tucker de 66 ans a frappé la barre transversale et elle a rebondi. Et les Ravens font la fête sur le terrain. Le placement le plus long de l’histoire de la NFL vient de battre les Lions de Détroit.