L’émission de télé-réalité d’Ant Anstead revient après son remplacement en tant qu’hôte

L’émission de téléréalité d’Ant Anstead, Wheeler Dealers, revient au milieu de sa sortie. La personnalité populaire de la télévision a commencé à apparaître dans l’émission en 2017, mais a annoncé son départ au milieu de la 17e saison de l’émission diffusée. « Quelques NOUVELLES EXCITANTES ! Mon temps sur Wheeler Dealers s’est terminé alors que l’émission retourne au Royaume-Uni », a-t-il déclaré dans une publication Instagram. « Je remets fièrement la clé à la légende qui est @f1elvis [Marc Priestley] et je reste chez moi en Californie pour me lancer dans TROIS nouvelles émissions de télévision (regardez cet espace pour les nouvelles top secrètes à venir). »

Au moment de son annonce, il n’était pas clair si quelque chose de fou s’était produit dans les coulisses. Au lieu de cela, il a été annoncé qu’Anstead travaillait sur d’autres projets. La nouvelle de son départ est également venue après qu’Anstead et son épouse Christina El Moussa ont annoncé leur séparation. Les deux étaient mariés depuis moins de deux ans et avaient un fils d’un an au moment de la demande de divorce.

Maintenant, la série automobile emblématique revient pour donner une nouvelle vie à plus de véhicules. L’animateur de longue date Mike Brewer revient au Royaume-Uni avec le nouveau co-animateur et mécanicien, Marc « Elvis », Priestley. L’émission a été créée le 20 octobre.

Le spectacle a également une nouvelle base d’accueil. C’est au cœur du Buckinghamshire près de Londres. Brewer continue d’acheter et de vendre des voitures dans l’espoir de réaliser un profit. Elvis vient avec sa propre liste d’expertise. Il a passé 10 ans avec l’équipe McLaren de Formule 1 et a « travaillé avec une liste de pilotes champions du monde qui comprend Mika Hakkinen, Jenson Button et Lewis Hamilton », selon un communiqué de presse officiel.

Dans chaque épisode de l’émission cette saison, Elvis aide Brewer à faire revivre les voitures classiques, qui comprennent : une TVR Griffith de 1992 ; une Land Rover Série 1 de 1954; une 197 Fiat Coupé 20v Turbo ; une Renault 5 GT Turbo 1987 ; un Mitsubishi EVO VII 2001 ; une Porsche 997 de 2006 ; un camping-car Dormobile Bedford CA 1963; un concept de couleur VW Mark 3.5 Golf Cabriolet 2003; une Jaguar XJ6 4.2 6 droites de 1976, série 2; et une Jaguar S type R de 2002.

De nouveaux épisodes de l’émission sont diffusés tous les jeudis sur l’application MotorTrend. La plate-forme de streaming est le principal service de streaming par abonnement pour la démographie du monde automobile. À l’heure actuelle, l’application propose plus de 8 700 épisodes de « séries et spéciaux automobiles de renommée mondiale ». L’application est disponible sur les appareils mobiles iPhone, iPad et Android.