L’émission de télé-réalité de l’activisme qui a échoué avant de commencer à cause des critiques

Après le contrecoup, la chaîne CBS a annulé l’émission de téléréalité, qui a déjà été enregistré, et à la place, ils ne sortiront qu’un documentaire spécial. Aujourd’hui, Internet célèbre cette victoire. “Je voudrais une émission de téléréalité sur les dirigeants de CBS qui se battent pour empêcher ‘The Activist’ d’être la pire émission de téléréalité jamais créée.”

Je voudrais une émission de télé-réalité sur les dirigeants de CBS qui se démènent pour empêcher “The Activist” d’être la pire émission de télé-réalité jamais créée – Washington Post TikTok Guy (@davejorgenson) 16 septembre 2021

Chez The Activist, l’objectif du gagnant était d’atteindre le sommet du G20 à Rome, en Italie, où “ils peuvent faire appel aux dirigeants mondiaux pour un financement et contribuer à une plus grande sensibilisation”, a décrit l’émission de téléréalité. De nouveau, Priyanka, Jules et Usher seraient ceux qui jugeraient les projets et la réussite d’entre eux, des participants. Tous les trois ont publié leurs déclarations concernant l’annulation du programme.

« J’ai été ému par la puissance de leurs voix au cours de la semaine dernière. Essentiellement, l’activisme est alimenté par la cause et l’effet, et lorsque les gens se réunissent pour parler de quelque chose, il y a toujours un effet. Ils ont été écoutés », écrit Chopra.Le programme était erroné et je regrette que ma participation a déçu beaucoup d’entre vous. L’intention a toujours été d’attirer l’attention sur les personnes derrière les idées et de mettre en évidence les actions et l’impact des causes qu’elles soutiennent inlassablement », poursuit-il.