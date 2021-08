L’émission de télévision la plus regardée en ce moment est une nouvelle série Marvel sur Disney +

La première série animée de Marvel – intitulée Et si… ?, que Marvel décrit comme renversant le script « sur le MCU, réimaginant les événements célèbres des films de manière inattendue » – a épaté les critiques et les fans depuis ses débuts sur Disney + ce mois-ci. À tel point que la série est en fait en tête de notre dernière liste hebdomadaire des émissions de télévision les plus regardées sur tous les principaux services de streaming. De Netflix à HBO Max, Apple TV+ et plus encore.

La nouvelle série Marvel se concentre sur un assortiment de héros du MCU et comprend une distribution de voix avec des stars reprenant leurs rôles de films populaires. Il a été réalisé par Bryan Andrews, avec AC Bradley comme scénariste en chef, et lancé sur Disney + le 11 août. service de moteur qui prend un instantané régulier de l’activité de ses utilisateurs sur la plate-forme.

Émissions de télévision les plus regardées, en streaming maintenant

Reelgood mesure les émissions les plus populaires parmi ses utilisateurs sur une base hebdomadaire et mensuelle. Pour la semaine du 11 au 17 août, qui englobe les débuts de What If…?, cette série animée Marvel a immédiatement atteint le sommet du classement.

Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, l’émission a actuellement un score de 93% de critiques. Et le consensus des critiques se lit comme suit : « Et si… ? peut ne pas ajouter grand-chose au récit plus large du MCU, mais des prises surprenantes sur des personnages bien-aimés et certaines des meilleures séquences d’action de toute la franchise permettent un visionnage captivant.

Ne manquez pas T’Challa Star-Lord dans un tout nouvel épisode de #WhatIf de Marvel Studios, désormais diffusé sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/cG18xVrODl – Et qu’est-ce qui se passerait si…? (@whatifofficial) 18 août 2021

L’épisode le plus récent, tel que le tweet ci-dessus est mis en place, montre une réalité alternative où le personnage de T’Challa – dépeint si fantastiquement dans Black Panther par le regretté Chadwick Boseman – a été enlevé alors qu’il était enfant à la place de Peter Quill. Pour que T’Challa finisse par devenir Star-Lord. Sans gâcher l’épisode, disons simplement que c’est tellement agréable d’entendre à nouveau la voix de Boseman (puisqu’il a enregistré son dialogue avant sa mort l’année dernière).

En attendant, voici un aperçu de la liste complète des 10 meilleurs streaming de la semaine – basée, encore une fois, sur les données des abonnés Reelgood. Il y a des noms évidents et très buzzy sur cette liste, y compris The White Lotus de HBO et le hit mondial d’Apple Ted Lasso. Mais ne dormez pas non plus sur certains des nouveaux noms de la liste. Comme la série Netflix dirigée par Lior Raz dont nous avons déjà parlé, Hit & Run. Bref, il s’agit d’un homme à la recherche de la vérité sur la mort de sa femme.

Hit and run bientôt sur #Netflix @issacharoff @justsanaa pic.twitter.com/lQKKnw75AO – lior raz (@lioraz) 12 juillet 2021

Voici la liste complète des 10 meilleurs de cette semaine (du 11 au 17 août, par Reelgood):

Et qu’est-ce qui se passerait si …?

Réservation Chiens

Le lotus blanc

Ted Lasso

Brooklyn neuf-neuf

Titans

Yellowstone

Île fantastique

Frappez et courez

Rick et Morty