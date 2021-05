L’émission de télévision Loki de Tom Hiddleston pourrait-elle présenter Thor de Chris Hemsworth?

Thor a traité avec les chronométreurs de Marvel Comics

Le dernier clip de Loki a révélé que la TVA fonctionne pour les Time Keepers, qui sont des êtres qui préservent la chronologie contre leurs ennemis, les Time Twisters. Comme on peut le deviner, les Time Twisters aiment perturber et provoquer le chaos, et Thor a traité les deux types dans Marvel Comics. Bien que ce ne soit pas nécessairement une preuve éclatante que Thor de Chris Hemsworth apparaîtra, cela montre au moins qu’il y a une histoire et un précédent, ce qui pourrait signifier que Thor est en quelque sorte intégré à l’histoire.