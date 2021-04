L’émission de télévision Secret Invasion de Samuel L.Jackson est sur le point d’amener une actrice A + au MCU

L’univers cinématographique Marvel continue de croître, car la franchise a un certain nombre de projets majeurs alignés au cours des prochaines années. L’une des plus excitantes est l’invasion secrète de Disney +, qui verra le retour de Nick Fury de Samuel L. Jackson et Talos de Ben Mendelsohn. Alors que les détails de l’intrigue sont pour la plupart gardés secrets, la série commence à lancer de nouveaux visages, et il semblerait que la série soit maintenant sur le point de décrocher une actrice A +!