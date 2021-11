L’émission de tueur en série de Netflix refroidit les téléspectateurs jusqu’à l’os

Le flot de nouveaux contenus criminels réels de cette année n’a pas encore diminué de Netflix, avec les nouvelles docuseries Catching Killers parmi les derniers exemples à ajouter à la pile.

L’essentiel ici est assez simple. « Les enquêteurs à l’origine de tristement célèbres affaires de tueurs en série », explique le synopsis officiel de Netflix, « révèlent les détails déchirants et effrayants de leurs efforts extraordinaires dans cette véritable série policière ». Par exemple, dans le premier épisode (intitulé Body Count: The Green River Killer), les téléspectateurs apprennent l’histoire des meurtres non résolus de femmes autour de Green River, près de Seattle – quelque chose qui hante les enquêteurs depuis des décennies. Jusqu’à ce que la science des scènes de crime permette enfin de progresser.

« Je vais être honnête avec vous », dit un homme sombre dans les premières secondes de la bande-annonce de la série. « En arrivant sur cette scène de crime après 30 ans – la partie triste, que quelqu’un ait perdu la vie ici à quelques mètres de nous, se précipite un peu sur vous. »

Pour un exemple de quoi d’autre est en magasin pour les téléspectateurs ? L’épisode 2 (Manhunter : Aileen Wuornos) déroule le road trip d’un tueur en série à travers la Floride en 1990. Celui qui a fait plusieurs morts et forcé les enquêteurs à s’infiltrer pour attraper quelqu’un auquel ils ne s’attendaient pas. Les deux derniers épisodes, quant à eux, traitent du « tueur au visage heureux ».

Dans True Lies, Part 1, « des suspects étranges, des aveux douteux et des histoires en constante évolution » confrontent les détectives. Ils recherchent un tueur de femmes dans l’Oregon dans les années 90. Dans l’épisode de conclusion, une lettre « consécutive » fait surface avec des affirmations qui bouleversent le dossier clos.

Regarder @netflix attraper des tueurs. En tant que drogué de True Crime, celui-ci est vraiment bon ! C’est intéressant du point de vue des enquêteurs qui enquêtent sur l’affaire. pic.twitter.com/CSUAFm7TYN – Jennifer Gould (@msjengould) 14 novembre 2021

Jusqu’à présent, Catching Killers semble être acclamé positivement.

L’équipe de Decider, par exemple, a recommandé aux téléspectateurs de « le diffuser » dans le cadre de la fonction régulière « Diffuser ou ignorer » du site Web. « C’est une chose étrange à dire à propos d’une émission impliquant des tueurs en série », explique la critique, « mais Catching Killers est une montre légère, semblable à ce que vous pourriez voir sur Dateline, 48 Hours ou des émissions de vrai crime par câble. Il y a juste assez d’informations pour rendre le spectacle divertissant, mais il n’y a aucune profondeur dans les histoires.

