L’émission de TV Azteca est interrompue en raison d’un faible taux d’audience – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Il y a tout juste un mois, le programme ‘Cazatesoros’ a été créé, animé par Regina Murguía et Facundo sur TV Azteca et dès ses premiers jours, il était sur la corde raide pour quitter la grille de programmation Azteca 7.

Pendant quelques semaines, l’émission de variétés sportives, avec 12 jeux et un grand prix, d’une durée de 2 heures, diffusée à 20h30 par le signal Azteca 7, n’a enregistré que 498 mille téléspectateurs avec 1,9 point d’audience, 90 % de moins que jour d’ouverture.

En raison de sa faible audience, la chaîne de télévision a décidé de modifier le programme de la première semaine de juin, comme annoncé par Alex Kaffie dans sa chronique dans un journal national, mais la stratégie n’a pas fonctionné et n’a enregistré que 200 000 téléspectateurs.

Et quelques jours plus tard, la cote a continué à baisser, elle a donc enregistré 166 000 téléspectateurs, soit 0,65 points de cote, la plus faible audience depuis sa première.

C’est pourquoi, de la corde raide, “Cazatesoros” a déjà été interrompu ce jeudi, selon ce que les gens de la production et l’animatrice Regina Murguía elle-même ont laissé voir, qui d’ailleurs, était impliquée dans le scandale politique de la Parti Vert et les influenceurs dans les élections de mi-mandat.