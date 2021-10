L’émission dérivée «À tous les garçons» se déroule officiellement sur Netflix

Netflix À tous les garçons que j’ai aimés avant reçoit le traitement dérivé. À la mi-octobre, Netflix a annoncé qu’il y aurait une série télévisée dérivée du film intitulée XO, Kitty qui suit la sœur cadette de Lara Jean Covey (Lana Condor), Kitty Song Covey (Anna Cathcart). Le spectacle a été co-créé par Jenny Han, qui a écrit la série de livres sur laquelle les films À tous les garçons sont basés, et Sasha Rothchild.

Netflix a partagé un bref teaser de XO, Kitty sur Twitter. En clin d’œil aux lettres d’amour que Lara Jean a écrites dans À tous les garçons, Kitty a expliqué via une voix off que les fans devraient réfléchir à nouveau s’ils pensaient qu’il « n’y aurait plus de lettres ». Elle a ajouté: « Mais il y a une sœur Covey – certains pourraient l’appeler la préférée – dont l’histoire d’amour ne fait que commencer. » Kitty a terminé son message en disant à tout le monde de « Restez à l’écoute ! »

Anna Cathcart est de retour dans XO, Kitty — une nouvelle série Y/A inspirée de la franchise À tous les garçons…. Dans l’émission (co-créée par Jenny Han & Sascha Rothchild), Kitty en apprend beaucoup sur l’amour lorsqu’elle se déplace à l’autre bout du monde pour retrouver son petit ami à distance pic.twitter.com/baQ4Q3fjON – Netflix (@netflix) 18 octobre 2021

XO, Kitty se composera de 10 épisodes d’une demi-heure, selon The Wrap. La description officielle de l’émission se lit comme suit : « La marieuse adolescente Kitty Song Covey pense qu’elle sait tout ce qu’il y a à savoir sur l’amour. Mais quand elle se déplace à l’autre bout du monde pour retrouver son petit ami à distance, elle se rendra vite compte beaucoup plus compliqué quand c’est votre propre cœur en jeu. » En mars, Deadline a rapporté qu’il était possible que les fans voient l’histoire des sœurs Covey se poursuivre dans un spin-off centré sur Kitty. La star de To All the Boys, Condor, a déclaré qu’elle soutiendrait définitivement le projet, déclarant à Entertainment Tonight en avril : « Je pense que ce serait tout à fait logique. Je pense que Kitty est… vraiment juste une voleuse de scène. »

Condor a poursuivi en disant qu’elle n’avait pas été approchée à propos du projet à ce stade. Cependant, elle a dit qu’une série XO, Kitty serait une excellente idée, car elle pensait que les fans l’adoreraient. L’acteur a expliqué : « Je me souviens quand nous faisions la conférence de presse pour le troisième film, tout le monde demandait [Anna], « Est-ce quelque chose qui vous intéresserait ? » Je le soutiendrais totalement si c’était quelque chose qui se révélait. »

Kitty de Cathcart a fait sa première apparition dans À tous les garçons que j’ai aimés avant, qui a été présenté en première sur Netflix en 2018. Le film a ensuite produit deux suites, À tous les garçons : PS I Still Love You, sorti en février 2020, et À tous the Boys: Always and Forever, sorti en février 2021. On ne sait pas encore quand le spin-off sera diffusé.