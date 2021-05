L’émission d’obligations souveraines en or donne un échec à Akshaya Tritiya: voici comment vous pouvez toujours investir dans SGB

L’achat d’or est une tradition en Inde lors de l’occasion propice d’Akshaya Tritiya.

L’achat d’or est une tradition en Inde lors de l’occasion propice d’Akshaya Tritiya. Avec les verrouillages en place dans de nombreux États en raison de la deuxième vague Covid, l’achat d’or dans des formats en ligne – comme l’or numérique, les fonds communs de placement en or, les ETF d’or, les obligations souveraines, etc. – a gagné du terrain.

Cependant, la première tranche de Sovereign Gold Bond (SGB) pour l’exercice 2021-22 manque de peu l’occasion en or d’encaisser le sentiment d’achat d’or, avec les abonnements pour la série 2021-22 ouvrant le 17 mai 2021, trois jours seulement après Akshaya Tritiya. .

Les souscriptions pour les séries 2021-22 se clôtureront le 21 mai 2021 et la date d’émission des obligations sera le 25 mai 2021.

Comme le SGB est considéré comme le mode le plus sûr d’investissement en or en raison de l’absence de risque de vol / cambriolage, de garantie souveraine, d’intérêts sur l’investissement, d’échéance exonérée d’impôt, etc., c’est une option attrayante pour les investisseurs à long terme.

C’est une option idéale pour les personnes qui ont besoin d’acheter de l’or à une date ultérieure, car elles peuvent racheter les obligations à un prix équivalent au prix de l’or à la date de remboursement. Ainsi, ils n’ont pas à se soucier du prix de l’or à l’avenir.

Régime d’obligations souveraines en or 2021-22.

Avec les restrictions sur les mouvements, la possibilité de souscrire à SGB aurait été une bonne option pour les investisseurs souhaitant investir dans l’or en ligne.

Bien que l’émission de SGB par la Banque de réserve de l’Inde (RBI) ne soit pas disponible sur cet Akshya Tritiya, les investisseurs peuvent toujours acheter les obligations, car elles sont disponibles sur les marchés secondaires.

L’or rebondit alors que les marchés boursiers se débattent face à la flambée de Covid: est-ce le bon moment pour investir dans l’or?

Pour acheter du SGB sur les marchés secondaires, vous devez avoir un compte démat.

Avantage:

En raison du manque de liquidités, vous pouvez également acheter les obligations sur le marché secondaire à un taux moins élevé.

Cependant, l’achat de SGB sur les marchés secondaires présente certains inconvénients par rapport à l’investissement direct dans SGB lorsque les émissions sont ouvertes à la souscription.

Voici l’inconvénient d’acheter du SGB sur les marchés secondaires:

L’intérêt de 2,5% sur le montant de l’investissement ne sera pas disponible et les gains en capital ne seront pas entièrement exonérés d’impôt.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.