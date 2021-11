L’émission du matin raccourcie pour une mise à jour des nouvelles, suscitant l’indignation

Les téléspectateurs de l’émission matinale britannique This Morning ont été scandalisés la semaine dernière après que le talk-show a été interrompu pour une mise à jour de l’actualité. Le talk-show de longue date d’ITV, animé par Holly Willoughby et Philip Schofield, propose un mélange d’interviews, d’actualités de divertissement, de discussions d’actualité et d’autres sujets. Cependant, les fans à l’écoute des dernières nouvelles et mises à jour le mercredi 27 octobre sont restés en colère lorsque l’émission s’est terminée 15 minutes plus tôt.

Selon le Mirror, Ce matin est généralement diffusé jusqu’à 12h30, heure locale, bien qu’il se termine à 12h15 le 27 octobre, un changement qui n’est pas passé inaperçu auprès des téléspectateurs, dont beaucoup ont fait part de leurs griefs sur les réseaux sociaux. À la fin de l’émission, un téléspectateur s’est adressé à Twitter pour écrire: « Tout mon emploi du temps est basé sur cette émission qui se termine à 12h30 ». Avant la fin anticipée, certains téléspectateurs ont remarqué que l’épisode du 27 octobre semblait se dérouler à un rythme plus rapide, car le concours quotidien Spin to Win avait lieu plus tôt que d’habitude, une personne demandant: « Spin to Win est un peu tôt est n’est-ce pas ? »

Tout mon emploi du temps est basé sur ce spectacle qui se termine à 12h30, Feck hors budget 😂😂#thismorning – tom (@tv_shares) 27 octobre 2021

La fin anticipée de l’émission, qui se déroulerait autrement jusqu’à 12h30, heure locale, était due à l’annonce du budget d’automne 2021 qui a été faite plus tard dans la journée, selon le Mirror. Le chancelier Rishi Sunak a dévoilé son budget à la Chambre des communes le même après-midi, l’annonce étant diffusée localement, ce qui a entraîné certaines interruptions des programmes télévisés réguliers. L’annonce a également eu un impact sur Loose Women, un autre talk-show britannique d’ITV diffusé en semaine de 12h30 à 13h30, heure locale. Certains téléspectateurs semblaient avoir oublié l’annonce du budget, une personne tweetant : « Oh, ils ont fini plus tôt, j’ai oublié le budget lol », tandis qu’une autre personne a clairement indiqué qu’elle préférait regarder This Morning plutôt que d’en savoir plus sur le budget, en tweetant, « le budget peut foutre. »

C’est loin d’être la première fois qu’une interruption de la programmation télévisée entraîne des réactions négatives en ligne. En fait, plus tôt en octobre, les fans du feuilleton ABC de longue date General Hospital ont été frustrés lorsque le compte Twitter officiel de l’émission a annoncé qu’un nouvel épisode ne serait pas diffusé en raison d’une « couverture de l’actualité de dernière minute ». Les fans, cependant, ont remarqué qu’il ne semblait pas y avoir de couverture médiatique continue, ce qui a entraîné de nombreux tweets en colère.