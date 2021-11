L’émission en masse de l’USDT et de l’USDC fait l’objet d’un examen réglementaire

L’impression récente de Tether d’un milliard de dollars USDT a attiré l’attention dans le contexte du plan des agences fédérales américaines visant à faire pression sur les émetteurs de pièces stables. Les principales préoccupations des Watchdogs concernent les approbations d’émission qui se sont révélées trompeuses dans le passé. Après Tether, Circle a émis 5 milliards de dollars, qui n’avaient d’autre choix que de faire l’objet d’un examen minutieux, a rapporté le portail d’information crypto CoinFi.

Aucune connaissance de support

Circle a émis l’équivalent de 5 milliards de dollars en USDC en novembre sans préciser s’il s’agit d’une garantie ou d’un avenant en espèces. Tout montant émis dans une devise stable doit être adossé à un équivalent en devise fiduciaire, idéalement le dollar américain. Dans le même temps, les rapports d’audit de Tether et Circle ont montré que seule une fraction de l’offre en cours est adossée à des espèces ou à des quasi-espèces.

L’affaire va sur Twitter

Aimez-le ou détestez-le, Twitter est très influent lorsqu’il s’agit de diffuser des informations sur les crypto-monnaies et bien que tout le monde sur le réseau social ne soit pas un expert, les opinions qui y sont exprimées deviennent virales. Selon un utilisateur nommé Paul Everton, l’USDC n’est plus légitime.

Il pense que la raison pour laquelle Circle n’a pas affirmé qu’il était adossé à des liquidités est que ce n’est pas le cas, purement et simplement, ajoutant que leur volonté de soutenir l’offre de circulation avec des garanties les met à égalité avec les fonds spéculatifs. :

Les sceptiques m’ont dit que l’USDC n’est pas légitime. Je pensais que c’était louche, mais ce n’est pas grave car Coinbase ne voudrait pas se comporter si mal. Mais il semble que The Future of Finance™ ressemble beaucoup au passé de la finance. Faites tout ce que vous pouvez, payez des amendes si nécessaire.

Cercle rattrapant Tether

Dans le passé, Tether dominait plus de 95% du marché des pièces stables. À l’heure actuelle, l’USDC de Circle est l’une des pièces stables à la croissance la plus rapide avec près de la moitié de l’offre en circulation d’USDT. L’USDT a dominé le marché au comptant, tandis que le stablecoin de Circle a pris de l’ampleur sur le marché Defi et pourrait bientôt dominer également le marché au comptant.

La controverse profite aux émetteurs de stablecoin

La Réserve fédérale et d’autres principaux régulateurs américains ont demandé au Congrès plus de droits et d’autorisations pour réguler le marché des pièces stables. La controverse entourant Tether et Circle ne fait qu’ajouter à leur attrait.

