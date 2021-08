L’émission extraterrestre “Top Secret” de Netflix dans le Top 10

Netflix continue de connaître le succès avec sa programmation originale. Après avoir atterri dans la bibliothèque de streaming le mardi 3 août, Top Secret UFO Projects: Declassified, les docuseries en six parties du streamer n’explorant rien d’autre que la possibilité d’une vie extraterrestre, a grimpé dans les meilleures listes de streaming de Netflix, marquant juste le dernier titre original pour décrocher un rang élevé parmi les abonnés.

La série, surnommée dans le synopsis officiel une “série télévisée factuelle originale”, explore les récits de rencontres extraterrestres en examinant les efforts présumés des gouvernements américain et britannique pour dissimuler les preuves de l’existence d’OVNI et de vie extraterrestre. Au cours de six épisodes, “les informations et les preuves les plus récentes exposant les projets gouvernementaux les plus secrets qui ont traité les contacts et les dissimulations de la présence extraterrestre sur Terre” sont présentées. La série présente également des interviews de personnes racontant leurs rencontres avec des extraterrestres, dont Mark DeLonge de Blink-182.

La série semble certainement avoir suscité beaucoup d’intérêt. Lors de sa première, Top Secret UFO Projects: Declassified a immédiatement atteint la cinquième place de la liste des 10 meilleures émissions de télévision de Netflix. Il est tombé juste derrière Cocaine Cowboys, Hit & Run, All American et Outer Banks, qui ont pris la première place. La série a été si populaire sur la plate-forme qu’elle a même figuré dans la liste des 10 meilleurs, où elle se situe au n ° 8, avec The Losers et Cocomelon juste derrière. Netflix n’a pas publié de données de visionnage difficiles pour la série, donc on ne sait pas combien de foyers se sont connectés, et bien que Top Secret UFO Projects: Declassified reçoit un peu d’amour, cela ne signifie pas nécessairement que c’est bon. En fait, Decider a qualifié l’émission de série “à sauter”, la décrivant comme une autre “série produite à bas prix, agressivement marquée et narrée”.

“Si vous vous attendez à une docu-série bien réfléchie qui examine ces cas et détermine s’ils sont réels ou vraiment faux, ou les raisons pour lesquelles les gouvernements respectifs voulaient les garder silencieux, cependant, vous voudrez peut-être regarder ailleurs”, a écrit le média dans sa critique. “Top Secret UFO Projects: Declassified est si mauvais que nous nous sommes demandé pourquoi Netflix l’avait acheté pour commencer. Même sur un service qui propose un si large éventail d’émissions, cette série donne l’impression d’être en dessous des normes habituelles du service.”

Les téléspectateurs semblent d’accord. Le sondage Twitter de Decider demandant aux téléspectateurs si Top Secret UFO Projects: Declassified vaut la peine d’être regardé ou mieux de laisser passer a trouvé seulement 20% des répondants votant pour “le diffuser”, avec 30% disant que l’émission est un saut. Vous pouvez peser sur le débat en regardant Top Secret UFO Projects: Declassified sur Netflix. Restez à l’écoute de PopCulture pour les dernières nouvelles en streaming!