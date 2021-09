L’émission HBO annulée malgré le succès des Emmys

HBO aurait décidé de transmettre les nouvelles saisons d’Axios sur HBO –– malgré son succès lors de la remise des prix Emmys de cette année, selon Puck News. La série a remporté le prix de l’interview éditée pour l’interview du correspondant Jonathan Swan avec Donald Trump, mais cela n’a pas suffi à la garder à bord du navire WarnerMedia. Alors que la société annonce son intention de lancer CNN + – une décision qui est « le lancement le plus important pour CNN depuis que Ted Turner a lancé le réseau en juin 1980 », selon Andrew Morse, directeur du numérique de CNN – le réseau a donné le coup d’envoi à l’émission.

CNN + sera proposé dans le cadre du forfait HBO Max, mais apparemment, le service de streaming populaire n’a de place que pour un seul partenariat majeur avec un service d’information. Axios a toujours la possibilité de continuer chez Warner Bros. Discovery via un accord avec CNN, mais HBO. l’attention s’est détournée de la programmation d’actualités alors que l’accent mis sur le streaming continue de croître. Il y a toujours une possibilité de promotions, cependant. “CNN restera un câblodistributeur pendant très longtemps, et cela lui rapportera beaucoup d’argent”, a déclaré un vétéran de la télévision au point de vente. “Le forfait HBO Max offrira CNN +, qui sera CNN light, jusqu’à ce qu’il ne le soit pas.” Le contenu d’Axios reste très demandé alors que les discussions se poursuivent sur le passage de la série à une nouvelle plate-forme.

CNN + devrait occuper une voie distincte de celle des autres streamers, car de nombreuses plateformes populaires se sont détournées des émissions d’informations traditionnelles. Des dirigeants de haut niveau de Netflix, Apple TV+ et Amazon Prime ont chacun déclaré que le boom du contenu en streaming n’avait pas de place pour les actualités télévisées, car il peut s’agir d’une “entreprise désordonnée et polarisante” avec “de gros ego avec un public en baisse”. Plus particulièrement, la marge bénéficiaire des informations télévisées traditionnelles n’a pas beaucoup de poids lorsqu’elle n’est pas incluse dans la télévision linéaire, car son argent proviendrait en grande partie des frais d’affiliation et d’abonnement.

Le média poursuit en signalant que “très peu, voire aucune” de personnalités à l’antenne de CNN “passeront entièrement” au nouveau service de streaming. “S’ils sont déjà des employés de CNN, ils le feront en plus de leur travail linéaire”, a expliqué une source.